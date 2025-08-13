Pozvao Bošnjake da naoružani dođu u Široki Brijeg: Prijavljen policiji

"Svi vi koji budete išli tamo, a tko god od vas ima oružani list, osobno naoružanje… neka ga ponese sa sobom i neka s tim naoružanjem bdije dok ostali klanjaju. Tako nas i Kur'an uči. Govorim vam to zato što idete u jedno veliko leglo ustašluka'', poručio je Muamer Hasanagić.