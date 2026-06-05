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zatopljavanje odnosa

Izrael otvara prvo veleposlanstvo u Sloveniji: "Nakon godina neprijateljstva prethodne vlade..."

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Hina
|
05. lip. 2026. 15:05
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Janez Janša
JURE MAKOVEC / AFP

Izrael planira otvoriti veleposlanstvo u Sloveniji, rekao je kasno u četvrtak ministar vanjskih poslova Gideon Saar, kao znak zatopljavanja odnosa otkako je nova vlada desnog centra preuzela vlast u Ljubljani.

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Vlada premijera Janeza Janše vjerojatno će promijeniti smjer vanjske politike koji je nametnuo prethodnik mu, socijalni liberal, Robert Golob.

Prethodna vlada priznala je palestinsku državu i zabranila ulazak izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu.

Slovenska je televizija također odbila sudjelovanje na ovogodišnjem natjecanju Eurovizije, kao što Eurosong nije ni emitirala, upravo zbog sudjelovanja te bliskoistočne zemlje.

"Nakon godina neprijateljstva prethodne vlade, sada imamo priliku obnoviti, ojačati i produbiti pravo partnerstvo", objavio je Saar na X-u.

Prvom takvom misijom u Sloveniji, Izrael dobiva još jedno uporište u Europskoj uniji i NATO-u.

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