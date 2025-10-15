Hrvatska treba pokrenuti reviziju državljanstava zbog brojnih zloporaba u Bosni i Hercegovini, izjavio je u srijedu predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Tomislav Martinović navodeći slučaj Slavena Kovačevića pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP) koji je zanijekao da je Hrvat.
“Hrvatska treba pokrenuti postupak revizije državljanstava u BiH pa da vidimo jesu li neki ljudi uopće zaslužni da nose hrvatsku putovnicu”, rekao je Tomislav Martinović za Radio televiziju Herceg Bosne.
ESLJP-a je nedavno objavio presudu kojom je odbilo žalbu Slavena Kovačevića, savjetnika hrvatskog člana Predsjedništva BiH Željka Komšića. Sud je ustvrdio da nije žrtva diskriminacije jer, budući da je iz Federacije, ne može birati političke predstavnike iz entiteta Republike Srpske.
U presudi je navedeno kako je Kovačević tražio da se na mrežnim stranicama Skupštine Grada Sarajeva izbriše da se ranije izjašnjavao kao Hrvat, a u žalbi je zatajio svoje nacionalno opredjeljenje.
Hrvatska se uključila u postupak pred ESLJP-om jer uz bosanskohercegovačko Kovačević ima i hrvatsko državljanstvo. Martinović, predsjedatelj gornjeg, nacionalno koncipiranog Doma naroda izjavio je da Kovačevićev slučaj nije usamljen.
Kao primjer manipulacije nacionalnog izjašnjavanja naveo je primjer Edima Fejzića koji ima hrvatsko državljanstvo i iz Bosansko-podrinjske županije je više puta biran kao Hrvat u Domu naroda. Tu poziciju trenutno uzurpira njegova kći Berina Fejzić koja se također izjasnila kao Hrvatica, rekao je Martinović.
Po njegovim riječima, oboje su članovi Bosanske narodne stranke koja se u trenutku osnivanja predstavljala kao prva islamska stranka u BiH.
”Osnivač te stranke je Sanin Musa koji je pripremao svoj famozni pohod na Široki Brijeg ne bi li klanjao na blagdan Velike Gospe. Sada imate našu kolegicu koja je kao Hrvatica pristala da bude nositelj takvih ideja. To je šizofreno do kraja'', rekao je Martinović.
