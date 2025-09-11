Prema priopćenju, Vijeće ministara BiH je na hitnoj telefonskoj sjednici razmatralo usvajanje Plana rasta iz Reformske agende, no plan nije dobio potrebnu potporu jer dva ministra nisu glasovali za prijedlog. Mediji su naveli kako su Srđan Amidžić i Staša Košarac, ministri SNSD-a Milorada Dodika odbili glasovati na telefonskoj sjednici. Sjednica je održana nedugo nakon što je objavljeno kako je Slovenija uvela sankcije Dodiku.