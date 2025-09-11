Vijeće ministara BiH u četvrtak ponovno nije odobrilo popis reformi nužnih za deblokiranje pristupa sredstvima iz Plana rasta EU-a, a prema medijskim navodima, neposredni povod za ovaj ishod bila je odluka slovenskih vlasti o uvođenju sankcija čelniku bosanskih Srba Miloradu Dodiku.
Prema priopćenju, Vijeće ministara BiH je na hitnoj telefonskoj sjednici razmatralo usvajanje Plana rasta iz Reformske agende, no plan nije dobio potrebnu potporu jer dva ministra nisu glasovali za prijedlog. Mediji su naveli kako su Srđan Amidžić i Staša Košarac, ministri SNSD-a Milorada Dodika odbili glasovati na telefonskoj sjednici. Sjednica je održana nedugo nakon što je objavljeno kako je Slovenija uvela sankcije Dodiku.
Iz Izaslanstva Europske unije u BiH upozorili su da bi ova zemlja mogla ostati bez milijardu eura investicija ako ne usvoji reformski plan do kraja rujna.
Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković optužio je SNSD da po nalogu Rusije ruši europski put zemlje, te ih je nazvao ruskim špijunima.
Konaković poziva na hitno izbacivanje Dodikove stranke
"SNSD je po nalogu Ruske Federacije i nakon sastanka s (Sergejom) Lavrovom odgovoran za razaranje ekonomskog prostora BiH, posebno Republike Srpske", rekao je Konaković. Pozvao je na hitno izbacivanje Dodikove stranke iz Vijeća ministara, što je praktično nemoguće napraviti ako to ova stranka ne želi jer može zaustaviti proceduru smjene u državnome Domu naroda Parlamenta BiH.
Mediji izvještavaju da je slovensko uvođenje sankcija Miloradu Dodiku neposredno utjecalo na odluku srpskih ministara u Vijeću ministara BiH.
Bliska Dodikova suradnica Željka Cvijanović, koja je srpska članica Predsjedništva BiH izjavila je da odluka Slovenije o sankcijama 'ne doprinosi prevladavanju kriza izazvanih dugogodišnjim neodgovornim stranim intervencionizmom u BiH'. Dodala je kako takav pristup zemalja u regiji nije mudar.
