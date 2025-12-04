Preporuka o odgodi putovanja u Srbiju i dalje je na snazi, ali pomaka ima

Emica Elvedji / Pixsell

Preporuka hrvatskim državljanima da se putovanja u Srbiju odgode ako nisu nužna i dalje su na snazi, no činjenica je da se u posljednje vrijeme ne bilježe protjerivanja, zadržavanja na granici ili odbijanja radnih dozvola, izjavio je zamjenik hrvatskog veleposlanika u Beogradu Ivan Zeko-Pivač.

Zeko-Pivač je na obilježavanju pete obljetnice rada hrvatske Fondacije „Antun Gustav Matoš“ kazao da pozitivnih pomaka ima i kada su u pitanju mogućnosti okupljanja i očuvanja identiteta Hrvata u Beogradu kojima je država osigurala reprezentativan prostor u središtu grada.

„Hrvati u Beogradu mogu očitovati i njegovati nacionalni identitet. Ali, je li to na razini onoga što bi oni i mi u veleposlanstvu htjeli, to je već druga priča“, dodao je Ivan Zeko-Pivač.

Imajući u vidu usporedbu prava srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske u Srbiji koja su definirana Sporazumom o međusobnoj zaštiti manjina potpisanog prije 21 godinu, Istaknuo je kako bi se moglo očekivati više, kazao je.

Hrvatske vlasti i vodstvo hrvatske zajednice od zaključivanja toga dokumenta ukazuju na neostvareno ključno pravo - zajamčena zastupnička mjesta hrvatskoj manjini u predstavničkim tijelima Srbije.

Uvjete za djelovanje Fondacije „Antun Gustav Matoš“ pozitivnima je ocijenio i njezin upravitelj Marin Piuković. Kao najveće postignuće istaknuo je pokretanje nastave na hrvatskom jeziku u njezinu sjedištu.

„Imamo 14 polaznika, što je ohrabrujući broj kada se ima u vidu negativno društveno ozračje, napose prema Hrvatima, kao i da takvih aktivnosti u Beogradu do sada nismo imali“, naveo je Piuković.

Organiziranjem gospodarskih, književnih i znanstvenih skupova, kako je rekao, namjerava potaknuti aktivizam među sunarodnjacima u glavnom gradu Srbije kojih je prema popisu iz 2022. oko 4.500.

Fondacija „Antun Gustav Matoš“ osnovalo je Hrvatsko nacionalno vijeće prije pet godina s ciljem „očuvanja, njegovanja i prezentiranja suvremene i tradicijske kulture Hrvata iz Beograda te promicanja i unaprjeđenja znanosti, obrazovanja i umjetnosti hrvatske nacionalne manjine“.

Trodnevno obilježavanje 5. obljetnice rada Fondacije otvoreno je znanstvenim skupom na kojem su predavanja o liku i djelu Antuna Gustava Matoša održali predavači Rino Džanko i profesor Ivica Žižić iz Splita.

U četvrtak će biti održana svečana akademija, a u petak program za polaznike nastave na hrvatskom.