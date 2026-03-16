"Privatni Mossad" za Izrael špijunirao dužnosnike slovenske Vlade

Black Cube, ozloglašena špijunska tvrtka povezana s izraelskom vladom, špijunirala je i potajno snimala slovenske vladine dužnosnike i njihove saveznike u mjesecima koji su prethodili ključnim izborima, prema novom izvješću časopisa Mladina, poznatog istočnoeuropskog magazina.
Oglas
Koalicija lijevog centra zaostaje za desnicom u anketama uoči izbora zakazanih za 22. ožujka, no nova otkrića uzdrmala su kampanju i prijete dodatno zakomplicirati već zategnute odnose između Izraela i Europske unije, prenosi Drop Site originalno izvješće časopisa Mladina.
Jutros je slovenski premijer održao konferenciju za novinare povodom izvješća u kojem se navodi da su se dužnosnici Black Cubea sastali s vođom desne oporbe Janezom Janšom prije nego što su se anonimno na internetu počele pojavljivati potajno snimljene videosnimke vladinih dužnosnika.
Black Cube je stekao zloglasnu reputaciju radeći za Harveyja Weinsteina, za kojeg je nadzirao novinare i pokušavao pronaći kompromitirajuće informacije o osobama koje su ga optužile za silovanje.
🚨🇸🇮 BREAKING | Israeli private intelligence firm Black Cube has been spying on and secretly recording center-left Slovenian officials and their allies in the months leading up to a crucial national election, according to a new investigation by the storied Eastern European… https://t.co/1MPOvmLMxh pic.twitter.com/b01b1BQ1zc— Drop Site (@DropSiteNews) March 16, 2026
Uobičajena praksa Black Cubea jest namamiti političare na sastanke predstavljajući se kao potencijalni investitori ili saveznici, potajno snimiti susrete, a zatim anonimno objaviti neugodne, ponekad iz konteksta izvučene dijelove razgovora. Zbog brojnih veza s izraelskom obavještajnom službom Mossad, Black Cube je poznat kao „privatni Mossad“, a poznato je i da je posebno blizak mreži oko izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.
Uloga Black Cubea u nadolazećim izborima vjerojatno će među europskim čelnicima otvoriti pitanje što je Netanyahu znao o toj operaciji – i kada je to znao.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas