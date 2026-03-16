"Privatni Mossad" za Izrael špijunirao dužnosnike slovenske Vlade

Uobičajena praksa Black Cubea jest namamiti političare na sastanke predstavljajući se kao potencijalni investitori ili saveznici, potajno snimiti susrete, a zatim anonimno objaviti neugodne, ponekad iz konteksta izvučene dijelove razgovora. Zbog brojnih veza s izraelskom obavještajnom službom Mossad, Black Cube je poznat kao „privatni Mossad“, a poznato je i da je posebno blizak mreži oko izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.