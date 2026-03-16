17. DAN RATA

FOTO, VIDEO / Veliki požar na aerodromu u Dubaiju. Trump prijeti NATO-u

N1 Info , Hina
16. ožu. 2026. 07:09
07:44
Dubai
AFP

Sedamnaesti je dan sukoba na Bliskom istoku između Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. Američke i izraelske snage nastavile su bombardirati Iran, gađajući gradove uključujući Teheran, Hamadan i Isfahan, dok se iranski protunapadi nastavljaju, a šteta je zabilježena u nekoliko izraelskih gradova. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Washington razgovara s Iranom, ali Teheran još nije spreman sklopiti sporazum kojim bi se okončao rat. Također zahtijeva da saveznici iz NATO-a pomognu u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute.

07:44

prije 0 min.

Dvoje poginulih u zračnom napadu na bazu iračke milicije

Ranije su stigle vijesti o napadu na sjedište Snaga narodne mobilizacije (Popular Mobilisation Forces) u području Jurf al-Sakhar, blizu Babilona.

Jedan irački sigurnosni dužnosnik navodi da su u incidentu poginule najmanje dvije osobe, piše Al Jazeera.

07:32

prije 11 min.

Izrael započeo “ograničene” kopnene operacije u južnom Libanonu

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su započele “ograničene i ciljane kopnene operacije protiv ključnih uporišta Hezbollaha”, navodi se u priopćenju objavljenom na Telegramu, prenosi BBC.

IDF je priopćio da su prije ulaska vojske u južni Libanon izvedeni napadi na brojne terorističke ciljeve u tom području, te da je cilj operacije “ojačati prednje obrambeno područje” i “uništiti terorističku infrastrukturu” u regiji.

Izraelska vojska također je poručila da će “nastaviti djelovati odlučno” protiv Hezbollaha.

07:27

prije 16 min.

Macron iranskom predsjedniku: Nprihvatljivo je da Francuska bude meta napada

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u nedjelju svom iranskom kolegi Masudu Pezeškijanu da je "neprihvatljivo" da Francuska bude meta napada na Bliskom istoku i zatražio hitan povratak dvojice francuskih državljana koji su pritvoreni u Iranu.

"Podsjetio sam ga da Francuska djeluje isključivo u defenzivnom okviru čiji je cilj zaštita njezinih interesa, interesa regionalnih partnera i sloboda plovidbe, i da je neprihvatljivo da naša zemlja bude meta", kazao je Macron u objavi na X-u.

Macron ‌je ujedno naglasio i kaKo je važno da se ponovno uspostavi sloboda plovidbe u Hormuškom tjesnacu.

"Sloboda plovidbe u Hormuškom tjesnacu mora se ponovno uspostaviti što je prije moguće", naglasio je.

Francuski predsjednik naglasio je da će trajna stabilnost zahtijevati novi politički i sigurnosni okvir koji će uzeti u obzir iranske nuklearne ambicije, program balističkih projektila i regionalne aktivnosti.

„Samo novi politički i sigurnosni okvir može jamčiti mir i sigurnost za sve“, rekao je Macron, dodajući da takav aranžman mora jamčiti da Iran nikada neće steći nuklearno oružje.

07:23

prije 20 min.

Trump zaoštrio retoriku: "Zahtijevam pomoć sedam zemalja za otvaranje Hormuškog tjesnaca!"

Američki predsjednik Donald Trump zaoštrio je retoriku o tome da saveznici pomognu SAD-u ponovno otvoriti Hormuški tjesnac — ključni morski prolaz za naftu koji je zatvorio Iran.

07:13

prije 30 min.

Trump zaprijetio NATO-u

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da se NATO suočava s "vrlo lošom" budućnosti ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca, u intervjuu koji je u nedjelju objavio Financial Times.

07:13

prije 30 min.

Cijena nafte skočila za više od 40 posto zbog blokade Hormuškog tjesnaca

Cijene nafte snažno su porasle i prošloga tjedna, drugoga zaredom, jer je zbog krize na Bliskom istoku onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac, pa su u dva tjedna od napada SAD-a i Izraela na Iran cijene skočile više od 40 posto.

07:12

prije 31 min.

Novi napad na Dubai, gori aerodrom

Letovi na Međunarodnoj zračnoj luci u Dubaiju privremeno su obustavljeni nakon što je rano ujutro u incidentu s dronom zapaljen obližnji spremnik s gorivom. Uprava za civilno zrakoplovstvo Dubaija objavila je da je riječ o mjeri opreza radi osiguranja sigurnosti svih putnika i osoblja, piše CNN.

07:11

prije 33 min.

Japan i Australija odbili Trumpa

Japan i Australija rekli su u ponedjeljak da neće sudjelovati u misiji u Hormuškom tjesnacu čiji je cilj osiguranje prolaza trgovačkih brodova kroz taj strateški prolaz.

