FOTO, VIDEO / Veliki požar na aerodromu u Dubaiju. Trump prijeti NATO-u

Izraelske obrambene snage (IDF) objavile su da su započele “ograničene i ciljane kopnene operacije protiv ključnih uporišta Hezbollaha”, navodi se u priopćenju objavljenom na Telegramu, prenosi BBC.

IDF je priopćio da su prije ulaska vojske u južni Libanon izvedeni napadi na brojne terorističke ciljeve u tom području, te da je cilj operacije “ojačati prednje obrambeno područje” i “uništiti terorističku infrastrukturu” u regiji.

Izraelska vojska također je poručila da će “nastaviti djelovati odlučno” protiv Hezbollaha.