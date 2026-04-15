Ratko Mladić doživio moždani udar

Njegov sin rekao je da je moždani udar dobio u petak 10. travanja, ali da još nisu dobili medicinsku dokumentaciju. Prebačen je u bolnici, a isti dan vraćen je u pritvorsku jedinici. Prema njegovim riječima, Mladić je u vrlo teškom stanju i više ne može ni sjediti u invalidskim kolicima te slabo komunicira.