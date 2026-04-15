Ratko Mladić doživio moždani udar

Osuđeni ratni zločinac i bivši general bosanskih Srba Ratko Mladić (84) pretrpio je lakši moždani udar.
Oglas
Nalazi se u teškom stanju, rekao je njegov sin Darko Mladić, prenosi Dnevnik.hr.
Mladić služi doživotnu kaznu u Haagu gdje je osuđen zbog ratnih zločina od kojih je najteži genocid u Srebrenici.
Njegov sin rekao je da je moždani udar dobio u petak 10. travanja, ali da još nisu dobili medicinsku dokumentaciju. Prebačen je u bolnici, a isti dan vraćen je u pritvorsku jedinici. Prema njegovim riječima, Mladić je u vrlo teškom stanju i više ne može ni sjediti u invalidskim kolicima te slabo komunicira.
Od 2024. godine nalazi se u zatvorskoj bolnici u Haagu. Sud je prošlog ljeta odbio Mladićev zahtjev da ga se hitno pusti u Srbiju iz zdravstvenih razloga.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas