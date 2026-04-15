Oglas

RATNI ZLOČINAC

Ratko Mladić doživio moždani udar

author
N1 Info
|
15. tra. 2026. 14:19
Ratko Mladić, suđenje
AFP PHOTO /UN-IRMCT/LESLIE HONDENBRINK-HERMER

Osuđeni ratni zločinac i bivši general bosanskih Srba Ratko Mladić (84) pretrpio je lakši moždani udar.

Oglas

Nalazi se u teškom stanju, rekao je njegov sin Darko Mladić, prenosi Dnevnik.hr.

Mladić služi doživotnu kaznu u Haagu gdje je osuđen zbog ratnih zločina od kojih je najteži genocid u Srebrenici.

Njegov sin rekao je da je moždani udar dobio u petak 10. travanja, ali da još nisu dobili medicinsku dokumentaciju. Prebačen je u bolnici, a isti dan vraćen je u pritvorsku jedinici. Prema njegovim riječima, Mladić je u vrlo teškom stanju i više ne može ni sjediti u invalidskim kolicima te slabo komunicira.

Od 2024. godine nalazi se u zatvorskoj bolnici u Haagu. Sud je prošlog ljeta odbio Mladićev zahtjev da ga se hitno pusti u Srbiju iz zdravstvenih razloga.

Teme
moždani udar ratko mladić ratni zločinac srebrenica

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ