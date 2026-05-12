"Mrdićeve zakone", koji su izglasani u siječnju u Srbiji, dodaje, Picula zove "Vučićevim zakonima". "Teško je zamisliti da u režimu kakav je u Srbiji, tako nešto izglasa a da predsjednik države nije u potpunosti upućen. Tada je vjerojatno Vučić ispitivao do koje granice može nametati svoju političku volju Bruxellesu usprkos. To je ipak izazvalo jednu ozbiljnu reakciju i najavljeno je da se sredstva neće isplaćivati dok se ne objavi pravorijek Venecijanske komisije", rekao je i dodao da u EU još uvijek ima onih koji su spremni Beogradu "progledati kroz prste", bez obzira na to što Aleksandar Vučić radio. Kad je riječ o novcu europskih poreznih obveznika, smatra, ova situacija ne može trajati.