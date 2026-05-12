Schmidt u UN-u potvrdio povlačenje, SAD najavio kraj međunarodne supervizije nad BiH

Christian Schmidt potvrdio je u utorak pred Vijećem sigurnosti UN-a da odlazi s mjesta visokog međunarodnog predstavnika za BiH (OHR), a SAD je najavio da će njegovi nasljednik započeti gašenje tog tijela i prijenos njegovih ingerencija na državne vlasti.
Njemački političar je ovoga vikenda objavio da se povlači nakon petogodišnjeg mandata, a u New Yorku je potvrdio da odlazi u lipnju kada bi se trebao imenovati njegov nasljednik.
„Donio sam osobnu odluku da okončam mandat“, rekao je.
Schmidtov nasljednik trebao bi se saznati početkom lipnja kada u Sarajevu zasjeda Vijeće za provedbu mira u BiH.
U posljednjem obraćanju pred Vijećem sigurnosti UN-a, Schmidt je ocijenio kako vlasti Republike Srpske dovode u pitanje teritorijalni integritet zemlje secesionističkim potezima i izjavama te blokiranjem državnih institucija.
Dodao je da su posebno zabrinjavajući pokušaji nametanja narativa da BiH nije održiva i funkcionalna zemlja te da je na djelu sukob civilizacija.
Proturječući Schmidtu, zamjenica stalnog predstavnika SAD-a pri UN-u Tammy Bruce ocijenila je da su vlasti srpskog entiteta odustale od prijetnji odcjepljenjem, da priznaju odluke ustavnoga suda BiH i podsjetila da se čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik povukao s funkcije.
„BiH kreće prema novoj fazi. OHR nije nikada bio zamišljen kao trajni ured“, rekla je Bruce i dodala da će Schmidtov nasljednik imati ograničenu ulogu te da će biti "nepristran i imati povjerenje svih zajednica".
„Posredovati, a ne diktirati odluke stranaca“, istaknula je.
Predstavnik Rusije pri UN-u Vassily Alekseevich Nebenzia ocijenio je da je OHR "glavni uzrok nestabilnosti' u BiH".
"Tražimo odmah zatvaranja OHR-a. Probleme trebaju rješavati domaći političari kroz dijelog i dejtonski sporazum“, istaknuo je Nebenzia.
Predsjedavajući Predsjedništva i bošnjački član državnoga vrha Denis Bećirović optužio je Srbiju i Hrvatsku za miješanje u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine.
„Kada su god mape crtane u Zagrebu ili Beogradu moj narod je patio“ , rekao je Bećirović.
Odgovorio mu je predstavnik Hrvatske u Un-u Hrvoje Ćurić Hrvatinić, rekavši da koristi UN kao platformu za svoju predizbornu kampanju.
Izrazio je zabrinutost Zagreba zbog narušavanja pozicije Hrvata kao konstitutivnog naroda i pozvao na izborne reforme kako bi se prestalo s njihovim preglasavanjem.
„Prava tri konstitutivna naroda moraju se potpuno poštivati“, rekao je.
Predstavljajući stav Europske unije, stalni predstavnik pri UN-u Stavros Lambrinidis pozvao je vlasti BiH da ubrzaju reforme koje bi omogućile otvaranje pregovora s EU.
O odluci Schmidta oglasila se i eurozastupnica Željana Zovko ocijenivši kako je to prilika za zaokret. Zovko smatra da OHR treba izmjestiti iz BiH i da bi trebala imati savjetodavnu ulogu, a vlast treba prepustiti domaćim političarima.
