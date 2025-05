Škare Ožbolt: Dodikove prijetnje su pucnji iz prazne puške

30 godina je jako puno vremena, govori Škare Ožbolt. "Na svaki način, 30 godina se moglo daleko brže rješavati stvari. Presporo se odvija i razvoj institucija, sazrijevanje institucija. Nisu se ti odnosi pogoršali do razine velike prijetnje ratom, iako je bilo i takvih trenutaka, više su to verbalne prijetnje bez realizacije. Što bi značile Dodikove izjave o odvajanju, odcjepljenju ili priključenju Srbiji? To su sve prazne prijetnje, pucnji iz prazne puške, bez smisla. Teško da bi se to moglo realizirati, takva tvorevina ne bi mogla ostati", kaže o mogućnosti odvajanja Republike Srpske od Bosne i Hercegovine.