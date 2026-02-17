Snažan potres pogodio BiH, osjetio se i u Dalmaciji

Potres su osjetili u većem dijelu srednjeg Jadrana, zapadnoj Hercegovini i središnjem dijelu Bosne. Na stranici Europskog seizmološkog centra koji je prvi zabilježio podrhtavanje tla stiglo je više od 450 komentara građana od Zadra, preko Splita do Metkovića i Mostara. Njihovi su komentari uglavnom bili da je podrhtavanje bilo iznimno snažno, ali i kratko.