Kod Livna

Snažan potres pogodio BiH, osjetio se i u Dalmaciji

N1 Info , Hina
17. velj. 2026. 17:41
Snimka zaslona 2026-02-17 173552
Screenshot (Emsc.eu)

Snažan potres od 4,6 stupnjeva po Richteru s epicentrom nedaleko od Livna, koji se osjetio u većem dijelu srednjeg Jadrana, te Hercegovine i središnjeg dijela Bosne, zabilježili su u 17.31 sati uređaji federalnog seizmološkog zavoda iz Sarajeva.

Prema službenome izvješću, jačina u hipocentru iznosila je 4,6 stupnjeva, dok je intenzitet u epicentru bio V stupnjeva prema Merkalijevoj ljestvici. Takvo podrhtavanje tla smatra se prilično snažnim potresima. 

Potres su osjetili u većem dijelu srednjeg Jadrana, zapadnoj Hercegovini i središnjem dijelu Bosne. Na stranici Europskog seizmološkog centra koji je prvi zabilježio podrhtavanje tla stiglo je više od 450 komentara građana od Zadra, preko Splita do Metkovića i Mostara. Njihovi su komentari uglavnom bili da je podrhtavanje bilo iznimno snažno, ali i kratko. 

Prema prvim izvješćima osim nelagode i straha nisu zabilježene materijalne štete. Nedugo nakon toga potresa osjetilo se novo, ali daleko manje snažno podrhtavanje tla. Potresi na jugoistoku Europe su razmjerno česti jer je to područje seizmički vrlo aktivno, sklono čestim i snažnim potresima zbog kompleksnog geološkog sustava i pomicanja tektonskih ploča.

"Kratko, ali se bome zatreslo", navodi jedan građanin na EMSC stranici. Drugi, iz Sinja, ističe da je "vrlo jako protreslo".

Više ih navodi da je udar bio "dug i snažan", a neki preciziraju: "Dugo podrhtavanje i jak udar na kraju".

Ovako svoja iskustva opisuju ljudi iz Makarske: "Baš je jako zatreslo, dugo je trajalo", "Dobrih pet sekundi je ljuljalo zgradu", "Već sam trčala prema vratima, bilo je kratko i jako", dok s otoka Brača navode da je trajalo oko pet sekundi.

Dalmacija EMSC Livno Split potres

