Slab potres na Krku

author
Hina
|
05. velj. 2026. 08:04
Slab potres, jakosti 2.7 prema Richteru zabilježen je u četvrtak ujutro na otoku Krku kod Stare Baške, izvijestila je Seizmološka služba.

Potres je zabilježen jutros u 7 sati i 3 minute.

Magnituda potresa iznosila je 2.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV (tri do četiri) stupnja EMS ljestvice, precizirala je Seizmološka služba.

Krk potres

