Slab potres na Krku

Slab potres, jakosti 2.7 prema Richteru zabilježen je u četvrtak ujutro na otoku Krku kod Stare Baške, izvijestila je Seizmološka služba.
Oglas
Potres je zabilježen jutros u 7 sati i 3 minute.
Magnituda potresa iznosila je 2.7 prema Richteru, a intenzitet u epicentru III-IV (tri do četiri) stupnja EMS ljestvice, precizirala je Seizmološka služba.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 17 min.
Najnovije
Oglas
Oglas