Srbija izbjegla američke carine: To je rezultat našeg dijaloga s Amerikancima

Da bi nastavila s politikom visokih carina, američka adminstracija je primjenila odredbu starog zakona da se mogu uvesti trgovinska i carinska ograničenja državama koje koriste prinudni rad u proizvodnji dobara koja se uvoze u SAD, pa i kroz cijeli lanac proizvodnje i prodaje, naveo je u priopćenju SSP-a Stefanović istaknuvši da Srbija ne potpada pod nove kriterije, a stari su ukinuti odlukom Vrhovnog suda SAD.