Trump uvodi nove carine, obuhvaćena i roba iz EU

Trump je na tu presudu Vrhovnog suda reagirao uvođenjem privremene carine od 10 posto na razdoblje od 150 dana, koja istječe u petak u 00:01 sati po istočnom ljetnom vremenu (EDT). Pritom se pozvao na članak 122. Zakona o trgovini iz 1974., propisa namijenjenog rješavanju kriza platne bilance. Nove carine stupit će odmah na snagu, s time da su robe u tranzitu izuzete od primjene do 28. srpnja u 00:01 sati (EDT).