Stravičan zločin u Srbiji: Tinejdžer sjekirom ubio muškarca, pa njegovo tijelo polio benzinom i zapalio

Mladić A. Đ. uhićen je u Hrtkovcima zbog sumnje da je ubio muškarca sjekirom i njegovo tijelo zapalio.
"Pripadnici policije u Rumi i Sremskoj Mitrovici uhitili su A. Đ. (19), zbog postojanja osnova sumnje da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva", priopćeno je.
Sumnja se da je on tijekom noći 19. travnja, nakon svađe i fizičkog sukoba, sjekirom usmrtio četrdesetosmogodišnjeg muškarca, kao i da je sljedeće noći njegovo tijelo prevezao kraj sela Hrtkovci, polio benzinom i zapalio, piše Nova.rs.
Brzim i učinkovitim radom policije osumnjičeni je uhićen i, po nalogu Višeg javnog tužiteljstva u Sremskoj Mitrovici, određeno mu je zadržavanje do 48 sati, u kojem roku će, uz kaznenu prijavu, biti priveden tužiteljstvu.
