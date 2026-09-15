BIVŠI KOSOVSKI PREDSJEDNIK
Sutra presuda Thaciju: Mogla bi promijeniti političku scenu na Kosovu i odnose sa Srbijom
Međunarodni sud za ratne zločine u srijedu će objaviti presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hashimu Thaciju u postupku za zločine počinjene tijekom sukoba na Kosovu krajem 1990-ih, u borbi za neovisnost od Srbije.
Tužiteljstvo je zatražilo zatvorske kazne od po 45 godina za Thacija i još trojicu bivših visokih zapovjednika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), Kadrija Veselija, Jakupa Krasniqija i Rexhepa Selimija. Sva četvorica odbacuju optužbe, a njihovi odvjetnici zatražili su oslobađajuće presude. U pritvoru u Haagu nalaze se od studenoga 2020.
U više gradova na Kosovu postavljeni su veliki ekrani na kojima se odbrojava do objave presude, zakazane za srijedu u 10 sati u Haagu. U subotu su se u glavnom gradu Prištini okupile tisuće ljudi na skupu na kojem su zatražili oslobađanje optuženih.
Suđenje je ponovno pokazalo koliko su sjećanja na ratove na Balkanu 1990-ih i dalje snažna te koliko su duboke podjele oko etnički osjetljivih pitanja koja su obilježila raspad Jugoslavije.
Ishod suđenja mogao bi utjecati na odnose Kosova sa Zapadom
Prošlotjedni veliki javni pogreb osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, koji je umro služeći kaznu doživotnog zatvora zbog genocida u Srebrenici, ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, pokazao je da su stavovi prema ratovima 1990-ih i dalje duboko podijeljeni.
Ishod suđenja Thaciju mogao bi utjecati na odnose Kosova sa Zapadom, osobito sa Sjedinjenim Američkim Državama, njegovim ključnim saveznikom, ali i dodatno zaoštriti odnose sa Srbijom, ocjenjuju politički analitičari.
Za što je sve Thaci optužen?
Thaci, Veseli, Krasniqi i Selimi optuženi su za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, uključujući progon, ubojstva, mučenje, okrutno postupanje te nezakonito zatvaranje i prisilne nestanke kosovskih Albanaca i Srba tijekom i neposredno nakon rata na Kosovu 1998. i 1999. godine.
Prema optužnici, među žrtvama su bili civili i osobe koje nisu sudjelovale u sukobima, ali ih je OVK smatrala protivnicima ili suradnicima srpskih vlasti.
Tužitelji tvrde da je tijekom nasilne političke borbe za vlast unutar OVK-a ubijeno više od 100 političkih protivnika i osoba za koje se sumnjalo da surađuju sa srpskim sigurnosnim snagama, dok je nekoliko stotina ljudi navodno bilo zlostavljano.
Thacijevi odvjetnici tvrde da su optužbe neutemeljene i da predstavljaju pokušaj prekrajanja povijesti. Ističu da nema dokaza koji bi Thacija izravno povezali s navodnim zločinima niti dokaza da je imao kontrolu nad drugim zapovjednicima OVK-a.
Presuda bi mogla promijeniti kosovsku političku scenu
Specijalizirana vijeća Kosova, u kojima sude međunarodni suci i postupke vode međunarodni tužitelji, izrazito su nepopularna na Kosovu.
Priština je 2015. pod međunarodnim pritiskom pristala osnovati sud koji prema kosovskom zakonodavstvu vodi postupke za ratne zločine protiv bivših pripadnika OVK-a.
Zbog opasnosti od zastrašivanja brojni svjedoci tužiteljstva iskaze su davali iza zatvorenih vrata, što je dodatno pojačalo nepovjerenje građana Kosova prema sudu.
Thaci je bio predsjednik Kosova od 2016. do 2020. godine, a prije toga premijer od 2008. do 2014. Bio je jedan od najistaknutijih političkih predstavnika OVK-a tijekom rata i kasnije je imao ključnu ulogu u političkom procesu koji je doveo do proglašenja neovisnosti Kosova 2008. godine.
"Presuda će biti tektonski događaj", rekao je Agon Maliqi, nerezidentni viši suradnik Centra za Europu pri američkom think-tanku Atlantskom vijeću.
Ako Thaci bude oslobođen i pušten na slobodu, to bi moglo promijeniti odnos snaga na kosovskoj političkoj sceni u korist njegove prozapadne oporbene stranke i ponovno ojačati povjerenje u suradnju sa Zapadom na području regionalne sigurnosti, smatra Maliqi.
Kosovska politika duboko je podijeljena, osobito kada je riječ o odnosima sa Zapadom, rekao je. Ako Thaci bude proglašen krivim, Kosovo bi se moglo još više udaljiti od Zapada nego što se već udaljilo za mandata premijera Albina Kurtija, dodao je.
"Ishod presude imat će i neposredan utjecaj na već narušene međuetničke odnose na Kosovu jer će emocije biti snažne, a radikalne snage, uključujući vanjske aktere, mogle bi imati interes za poticanje napetosti", rekao je Maliqi.
Dugoročno bi presuda mogla utjecati i na izglede za trajni mir sa Srbijom, ovisno o reakciji Beograda, dodao je.
Proces je na Kosovu izazvao snažne kritike, a protiv suđenja su održavani prosvjedi u Prištini i drugim gradovima. Mnogi Kosovari optužuju sud za pristranost jer se bavi navodnim zločinima pripadnika OVK-a, dok smatraju da nisu dovoljno obuhvaćeni zločini koje su tijekom rata počinile srpske snage.
Presuda će se pratiti i u Beogradu
U subotu su se u Prištini okupile tisuće ljudi na skupu potpore četvorici optuženih, koji se među mnogim Kosovcima smatraju ratnim herojima. U središtu Prištine već se tjednima na velikom ekranu odbrojava do objave presude.
Ishod suđenja s pozornošću se prati i u Srbiji, gdje je Thaci desetljećima simbol borbe kosovskih Albanaca za neovisnost. Beograd ne priznaje neovisnost Kosova i Thacija smatra jednim od ključnih aktera u procesu koji je doveo do odvajanja teritorija od Srbije.
Čak i ako Thaci bude oslobođen optužbi za ratne zločine, malo je vjerojatno da će odmah biti pušten na slobodu. Tužiteljstvo je za njega u odvojenom postupku zatražilo šestogodišnju zatvorsku kaznu zbog navodnog utjecaja na svjedoke i ometanja pravosuđa. Thaci i te optužbe odbacuje.
Rat na Kosovu odnio je oko 13.000 života i završio 1999. nakon NATO-ova bombardiranja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, nakon čega su se srpske snage povukle s Kosova.
Kosovo je 2008. proglasilo neovisnost, koju je priznao velik dio zapadnih zemalja, ali ne i Srbija.
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