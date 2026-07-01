ZLOČINI NA KOSOVU
Zakazano izricanje prvostupanjske presude u predmetu protiv Thacija
Specijalizirana vijeća Kosova u Haagu objavila su da će prvostupanjska presuda bivšem kosovskom predsjedniku Hashimu Thaçiju te Kadriju Veseljiju, Rexhepu Selimiju i Jakupu Krasniqiju biti izrečena 16. rujna 2026. godine u 10 sati.
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Rasprava će biti javna, a prijenos će biti dostupan putem internetske stranice Specijaliziranih vijeća na albanskom, srpskom i engleskom jeziku te u galeriji za posjetitelje u zgradi suda.
Sud je pojasnio da je vijećanje produljeno zbog opsežnog dokaznog materijala i složenosti predmeta kako bi se osigurala temeljita i pravična ocjena svih dokaza.
Za koje zločine se terete?
Optužnica protiv četvorice bivših čelnika OVK prvi je put potvrđena u listopadu 2020., a naknadno je nekoliko puta izmijenjena. Terete se za šest točaka zločina protiv čovječnosti – progon, nezakonito zatočenje, druga nečovječna djela, mučenje, ubojstva i prisilne nestanke – te četiri točke ratnih zločina, uključujući nezakonito uhićenje i pritvaranje, okrutno postupanje, mučenje i ubojstva.
Prema optužnici, kaznena djela počinjena su između ožujka 1998. i rujna 1999. na više lokacija na Kosovu te u Kukešu i Cahanu na sjeveru Albanije, javlja N1 Srbija.
Individualna kaznena odgovornost
Tužiteljstvo tvrdi da su pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) počinili zločine nad stotinama civila i osoba koje nisu sudjelovale u sukobima, a da optuženi snose individualnu kaznenu odgovornost za ta djela.
Thaçi, Veselji, Selimi i Krasniqi uhićeni su u studenome 2020. te su od tada u pritvoru Specijaliziranih vijeća u Haagu.
Suđenje je počelo u travnju 2023., tužiteljstvo je izvođenje dokaza završilo u travnju 2025., a završne riječi održane su u veljači ove godine.
Tijekom postupka saslušana su ukupno 134 svjedoka.
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