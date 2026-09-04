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Svjetske agencije o dopremanju Mladićevog tijela: U Srbiju stigao vladinim avionom, vojnici nosili kovčeg
I svjetske agencije izvijestile su da je tijelo ratnog zločinca Ratka Mladića, koji je umro prošlog tjedna u zatvoru u Haagu gdje je služio kaznu za genocid i druge zločine u Bosni, dopremljeno vladinim avionom u Srbiju iz Haaga.
Agencija AP prenosi da su vojnici Vojske Srbije nosili lijes s Mladićevim tijelom, koji je bio prekriven nacionalnom zastavom, od aviona do kombija na ceremoniji koja je prenošena uživo na provladinoj televiziji Informer.
Također prenosi izvješće Informera da su u avionu bili Mladićev sin Darko i ministar pravosuđa Srbije Nenad Vujić, kao i bivši Mladićevi suradnici, te da je tijelo odvezeno u vojnu bolnicu na obdukciju.
Agencija podsjeća da je Mladić osuđen u Haagu 2017. na doživotni zatvor zbog organiziranja masakra više od 8.000 muslimana u Srebrenici 1995. godine, višegodišnje opsade Sarajeva tijekom sukoba 1992.-1995. i drugih ratnih zločina, uključujući uspostavljanje koncentracijskih logora za pritvorene nesrpske civile i neprijateljske vojnike.
Prenose i da su provladini mediji javili da će vojna komemoracija za Mladića biti održana u subotu, a sprovod u ponedjeljak, kao i da je Vučić predvidio da se na sprovodu očekuju deseci tisuća ljudi i da će to biti težak zadatak za sigurnosne službe.
Nakon objave o Mladićevoj smrti u četvrtak prošlog tjedna tisuće Srba održale su bdjenja i marševe u njegovu čast, što je izazvalo osude u toj nesigurnoj regiji koja ostaje etnički podijeljena više od tri desetljeća nakon rata, koji je počeo kada su bosanski Srbi preuzeli kontrolu nad dijelovima teritorija zemlje kako bi formirali svoju državu, navodi AP.
Nasljednik suda u Haagu, službeno poznat kao Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene tribunale, priopćio je jučer da je "solidaran sa žrtvama, preživjelima i njihovim obiteljima, koji su pretrpjeli zločine za koje je Ratko Mladić proglašen krivim, kao i da osuđuje sve postupke kojima se veličaju osobe koje su međunarodni sudovi proglasili krivima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid", prenijela je agencija.
AP ukazuje da su obitelji Mladićevih žrtava rekle da je njegova presuda koju je donio taj UN-ov sud donijela barem neku pravdu za brutalnu smrt njihovih najmilijih.
Kako piše AP, Srbija, koja je podržala bosanske Srbe tijekom rata, službeno traži ulazak u Europsku uniju, ali ostaje prkosna kada je riječ o svojoj ulozi u ratu.
AP prenosi riječi Aleksandra Vučića prošlog tjedna, koji je optužio Zapad i Haški tribunal da samo Srbe krive za zločine i da ne donose pravdu za srpske žrtve, kao i da je optužio sud za necivilizirano ponašanje zbog toga što Mladića nije iz humanitarnih razloga pustio da umre kod kuće.
Povjerenica EU-a za proširenje upozorila je da "veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u jednoj zemlji EU-a niti u zemlji kandidatkinji", piše američka agencija.
Agencija navodi da je masakr u Srebrenici prvi priznati genocid u Europi nakon Drugog svjetskog rata i kaže da je Mladić jedna od najozloglašenijih figura u ratu u Bosni, u kojem je poginulo više od 100.000 ljudi, a više od milijun ostalo je bez domova prije nego što je rat završen 1995. godine mirovnim sporazumom uz posredovanje SAD-a.
Reuters: Tijelo osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića vraćeno u Srbiju vladinim avionom
Avion Vlade Srbije dovezao je u četvrtak u Beograd tijelo bivšeg zapovjednika vojske Ratka Mladića, koji je prošlog tjedna preminuo služeći doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine, uoči sprovoda za koji se očekuje da će okupiti velik broj ljudi.
Podsjećaju da je Mladić, koji je osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine, preminuo prošlog tjedna u pritvorskoj jedinici Ujedinjenih naroda u Haagu u 84. godini.
Avion je sletio u beogradsku zračnu luku nekoliko minuta prije 18 sati, noseći lijes prekriven srpskom zastavom. U avionu su bili i Mladićev sin, unuka i ministar pravosuđa Srbije Nenad Vujić.
Srpski vojnici prenijeli su lijes u crveni kombi, za koji su srpski mediji naveli da će ga odvesti u vojnu bolnicu, gdje će tijekom vikenda biti obavljena obdukcija.
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