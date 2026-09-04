Svjetske agencije o dopremanju Mladićevog tijela: U Srbiju stigao vladinim avionom, vojnici nosili kovčeg

Nasljednik suda u Haagu, službeno poznat kao Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene tribunale, priopćio je jučer da je "solidaran sa žrtvama, preživjelima i njihovim obiteljima, koji su pretrpjeli zločine za koje je Ratko Mladić proglašen krivim, kao i da osuđuje sve postupke kojima se veličaju osobe koje su međunarodni sudovi proglasili krivima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid", prenijela je agencija.