VIDEO / U centru Beograda ispaljena pirotehnika na građane: Policija koristi suzavac

Trenutak kada su aktivisti SNS počeli ispaljivati pirotehnička sredstva na građane u Ulici Kneza Miloša, snimio je pokret Kreni-promeni i objavio na svom X profilu.
Na snimci se vidi kako više muškaraca kod Glavnog stožera u Beogradu sa maskama na licu ispaljuju pirotehnička sredstva na okupljene građane.
Za razliku od jučerašnjih prosvjeda, kako javljaju reporteri N1 Srbije, na noćašnjima policija koristi suzavac. Dosad nije bilo većih incidenata.
Demolirane i prostorije SNS-a u Stražilovskoj u Novom Sadu
Nakon što su prvo demolirane prostorije SNS-a u Bulevaru oslobođenja u Novom Sadu, dio prosvjednika demolirao je i prostorije Srpske napredne stranke u Stražilovskoj, gdje je jučer bio prvi napad pirotehnikom na građane od strane naprednjaka.
