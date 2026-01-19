U RS izabrali novu vladu, ponovo je predvodi Dodikov čovjek

Taj neuobičajeni scenarij, kojega su iz oporbe usporedili s državnim udarom jer se o svemu odlučivalo na neradni dan i ekspresno, rezultat je procjene kako će Ustavni sud BiH narednog tjedna sada već bivšu Minićevu vladu proglasiti neustavnom, jer mu je mandat u kolovozu prošle godine povjerio Dodik, iako na to nije imao zakonsko pravo nakon što mu je ranije oduzet mandat predsjednika RS zbog presude kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.