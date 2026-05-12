prvi put nakon 30 godina
U susjedstvu potvrđen smrtni slučaj zbog malarije: Porast oboljelih povezan s popularnom destinacijom
U siječnju je na Klinici za infektivne bolesti u Ljubljani jedna osoba umrla zbog komplikacija nakon zaraze malarijom. Riječ je o prvom smrtnom slučaju od malarije u Sloveniji u posljednjih 30 godina.
Posljednjih tjedana prošle i početkom ove godine na Klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja ljubljanskog Kliničkog centra zabilježen je porast broja pacijenata zaraženih malarijom.
Kako pišu Slovenske novice, liječili su više oboljelih nego što ih inače imaju tijekom cijele godine. U prosjeku godišnje liječe između sedam i deset pacijenata s malarijom, a od pet ovogodišnjih hospitaliziranih pacijenata čak troje je imalo težak oblik bolesti te su završili na intenzivnoj njezi. Jedan pacijent u siječnju je preminuo zbog komplikacija izazvanih zarazom. To je prvi takav slučaj u Sloveniji u posljednjih 30 godina.
Iz UKC-a Ljubljana nisu otkrili detalje o preminuloj osobi zbog zaštite osobnih podataka, no podaci slovenskog Zavoda za javno zdravstvo pokazuju da su se ovogodišnje zaraze dogodile u Ruandi, na Zanzibaru i u Tanzaniji. Prema neslužbenim informacijama, preminula osoba nije boravila na Zanzibaru, odakle dolazi većina ovogodišnjih slučajeva.
Bolest koju Slovenci često podcjenjuju
Infektologinja doc. dr. Tadeja Kotar iz UKC-a Ljubljana izjavila je za Slovenske novice da je porast broja oboljelih povezan prije svega sa Zanzibarom, koji je postao vrlo popularna destinacija među Slovencima. Upozorila je kako se malarija često podcjenjuje, iako bolest može imati vrlo brz i smrtonosan tijek. Poseban problem je pogrešno uvjerenje da malarije na Zanzibaru više nema.
Kotar ističe da je malarija hitno stanje koje se i iz blažeg oblika može razviti u tešku bolest. Kod ozbiljnih slučajeva mogu nastati anemija, poremećaji zgrušavanja krvi, zatajenje bubrega i dišnog sustava, oštećenje središnjeg živčanog sustava odnosno cerebralna malarija te septički šok.
Eva Grilc iz slovenskog Zavoda za javno zdravstvo rekla je kako su posljednji smrtni slučajevi od malarije u Sloveniji zabilježeni 1996. i 1991. godine. Do travnja ove godine evidentirano je pet slučajeva zaraze, no prema njezinim riječima situacija zasad nije neuobičajena.
Putnicima koji odlaze u područja gdje je malarija endemska preporučuje se da se unaprijed informiraju i uzimaju antimalarike tijekom putovanja ili prije samog odlaska.
„To je puno jednostavnije, jeftinije i može značajno utjecati na tijek bolesti, ali i samo putovanje”, naglasila je.
Po povratku s putovanja građani bi trebali obratiti pozornost na simptome poput zimice, visoke temperature, glavobolje i bolova u mišićima. Liječniku pritom trebaju naglasiti da su boravili u zemljama gdje postoji malarija jer se na tu bolest usred zime u Europi često ne posumnja odmah.
Jedna od najčešćih tropskih zaraznih bolesti
Prema podacima slovenskog Zavoda za javno zdravstvo, malarija je jedna od najčešćih tropskih zaraznih bolesti koju uzrokuju paraziti roda Plasmodium.
Najopasniji oblik uzrokuje Plasmodium falciparum, koji je najrašireniji u subsaharskoj Africi i može izazvati ozbiljne, ponekad i smrtonosne komplikacije.
Bolest se prenosi ubodom zaraženog komarca. Simptomi se najčešće pojavljuju između jednog i četiri tjedna nakon povratka iz rizičnih područja, a uključuju naglu visoku temperaturu, zimicu, jako znojenje, izražen umor i bolove u mišićima.
Najugroženije skupine su djeca, trudnice, starije osobe i ljudi oslabljenog imuniteta.
