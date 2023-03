Potres kod Banje Luke: Osjetio se i do Hrvatske

Potres je bio na dubini od 8 kilometara, javlja EMSC, a osjetio se i do Hrvatske.

Jutros je u Bosni i Hercegovini došlo do umjerenog potresa magnitude 3.8 po Richteru. Do potresa je došlo na samom sjeveru države, nedaleko od Banje Luke.

Potres je bio na dubini od 8 kilometra, javlja EMSC, a osjetio se i do Hrvatske, u blizini Stare Gradiške.

“Malo je zatreslo”, javljaju korisnici. “Blago se osjetilo”, komentirali su ostali.

