Oglas

tužna obljetnica

Uoči komemorativnog novosadskog skupa prekid željezničkog prometa i "radovi" na cestama

author
Hina
|
31. lis. 2025. 16:47
n1 srbija marš novi sad
N1 Srbija

Uoči masovnog komemorativnog skupa 1. studenog u povodu obljetnice pogibije 16 ljudi pod srušenom nadstrešnicom na novosadskom željezničkom kolodvoru nacionalna željeznička tvrtka objavila je da obustavlja putnički promet, a državna tvrtka koja upravlja autocestama najavila je radove na prilazima Novom Sadu.

Oglas

Državna tvrtka Putevi Srbije najavila je radove na autocesti i prilaznim pravcima prema Novom Sadu, a nacionalna željeznička tvrtka "Srbija voz" objavila je da obustavlja putnički promet zbog navodnih prijava o podmetnutim bombama na željezničkoj infrastrukturi.

Na komemorativni skup građane je u Novi Sad pozvao studentski pokret.

Stradanje na novosadskom kolodvoru pokrenulo je prije 11 mjeseci val protuvladinih prosvjeda koji predvode studenti zahtijevajući temeljitu istragu i odgovornost vlasti za tragediju koja je, po njima, posljedica korupcije i nesavjesno izvedenih radova na obnovi zgrade kolodvora.

Zahtjevima prosvjednika posljednjih je mjeseci dodano i raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora za koje očekuju da će donijeti smjenu vlasti i populističkog predsjednika države Aleksanda Vučića.

Prema Novom Sadu u kolonama pristižu tisuće studenta i pretežito mladih ljudi iz svih krajeva Srbije, a u dvodnevnom maršu su i beogradski studenti kojima vlast nastoji otežati put. 

Tako su u četvrtak navečer u Inđiji, nadomak Novog Sada, lokalna uprava i ravnatelji škola uskratili studentima noćenje u javnim prostorima, pa su studente u svojim kućama primili građani Inđije. Mnogi su i proveli noć pod otvorenim nebom, u šatorima i na madracima poredanim duž gradskih ulica.

Najviši državni dužnosnici i Vučić prosvjede i studentski pokret, koji je dobio veliku potporu javnosti, nazivaju "blokaderima" i "obojenom revolucijom" potpomognutom i podržanom "vanjskim faktorom" s ciljem da se sruše Vučić i skoro 14-godišnja vlast njegove Srpske napredne stranke (SNS). 

Pojedini državni i dužnosnici SNS-a već danima u javnost plasiraju narativ da se na komemorativnom skupu u subotu u Novom Sadu "nešto sprema", te da će sudionici potaknuti nasilje u zemlji.

Policija je u petak u Novom Sadu uhitila aktivistu i vijećnika oporbenog pokreta „Budi heroj“ Mišu Bačulova što su prorežimski mediji popratili tvrdnjama da je "zlikovac planirao totalni kaos u Srbiji".

Naknadno je priopćeno da je uhićen i njegov suradnik koji mu je navodno pomagao da insceniraju trovanje vijećnika i za to optuže predsjednika Srbije. Europska unija poručila je u petak da nastavlja pažljivo pratiti situaciju u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je za petak navečer obraćanje javnosti.

Teme
Aleksandar Vučić Korupcija Novi Sad Srbija Studentski prosvjedi pad nadstrešnice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ