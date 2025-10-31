Uoči komemorativnog novosadskog skupa prekid željezničkog prometa i "radovi" na cestama

Naknadno je priopćeno da je uhićen i njegov suradnik koji mu je navodno pomagao da insceniraju trovanje vijećnika i za to optuže predsjednika Srbije. Europska unija poručila je u petak da nastavlja pažljivo pratiti situaciju u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je za petak navečer obraćanje javnosti.