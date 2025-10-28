FOTO / Srpski fakultet u blokadi: Napadnuti studenti i mještani, uništene i razbacane stvari uz niz uvreda

U selu Jabuka nedaleko od Pančeva napadnuti su studenti, objavljeno je na službenom profilu studenata u blokadi Fakulteta tehničkih znanosti.
"Dobila se informacija da su prije nekoliko sati napadnuti studenti i mještani u selu Jabuka, pokraj stola za razgovor u sklopu akcije Student u svakom selu. Stvari su polomljene i razbacane, uz niz uvreda. Pozvana je policija, dane su izjave, a sumnja se da je napad počinio lokalni kriminalac iz tog sela“, navodi se u objavi.
