FOTO / Srpski fakultet u blokadi: Napadnuti studenti i mještani, uništene i razbacane stvari uz niz uvreda

"Dobila se informacija da su prije nekoliko sati napadnuti studenti i mještani u selu Jabuka, pokraj stola za razgovor u sklopu akcije Student u svakom selu. Stvari su polomljene i razbacane, uz niz uvreda. Pozvana je policija, dane su izjave, a sumnja se da je napad počinio lokalni kriminalac iz tog sela“, navodi se u objavi.