nedaleko od Pančeva

FOTO / Srpski fakultet u blokadi: Napadnuti studenti i mještani, uništene i razbacane stvari uz niz uvreda

28. lis. 2025. 13:57
N1 Srbija
N1 Srbija/ Žana Bulajić/Ilustracija

U selu Jabuka nedaleko od Pančeva napadnuti su studenti, objavljeno je na službenom profilu studenata u blokadi Fakulteta tehničkih znanosti.

"Dobila se informacija da su prije nekoliko sati napadnuti studenti i mještani u selu Jabuka, pokraj stola za razgovor u sklopu akcije Student u svakom selu. Stvari su polomljene i razbacane, uz niz uvreda. Pozvana je policija, dane su izjave, a sumnja se da je napad počinio lokalni kriminalac iz tog sela“, navodi se u objavi.

