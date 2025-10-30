Novi Sad
Studenti objavili detalje prosvjeda na tragičnu obljetnicu: Evo što se smije, a što ne
Građani Srbije će se u subotu, 1. studenoga, simbolično okupljati na 16 lokacija diljem Novog Sada, odakle će se uputiti prema Željezničkom kolodvoru, gdje će biti održano 16 minuta šutnje, nakon čega će uslijediti govori i polaganje vijenaca, naveli su novosadski studenti.
Sve studentske kolone koje pješače iz različitih dijelova Srbije trebale bi sutra stići u Novi Sad kako bi 1. studenoga sudjelovale na prosvjedu i odale počast 16 nevino stradalih građana.
Velik izazov stoji pred novosadskim studentima koji organiziraju komemorativni skup na kojem se očekuje velik broj građana.
Studenti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Dana Filipović i Mateja Magda, istaknuli su da su pripreme pri samom kraju, iako je organizacija bila logistički zahtjevna.
„Za razliku od 1. veljače i 5. rujna, sada nemamo više Filozofski fakultet, DIF ni Rektorat za smještaj, pa smo, primjerice, na našem fakultetu proširili kapacitete.
Zahvaljujemo svim građanima Novog Sada koji su se dobrovoljno ponudili da ugoste naše kolege šetače“, rekao je Mateja.
Doček je planiran sutra od 18:30 sati
„Počet će kod zgrade NIS-a. Beogradska kolona prelazit će most u skupinama, dolaze preko Mosta slobode jer nismo htjeli riskirati da krenu preko Duge i da se Most Duga zatvori. Kolone koje dolaze iz Zrenjanina i Subotice dočekat će bajkeri i naši redari, koji će ih sprovesti kroz grad do zgrade NIS-a“, najavila je Dana, dodajući da će nakon toga uslijediti šetnja do Željezničkog kolodvora za one koji budu mogli izdržati još jedan hod.
Program u subotu počinje u 10 sati.
„Građani će se simbolično okupljati na 16 lokacija širom Novog Sada. Odatle se kreće prema Željezničkoj stanici, gdje će se održati 16 minuta šutnje za stradale. Potom slijedi program, govori studenata i polaganje vijenaca. Program će biti dostojanstven, kako i priliči tom danu. To je sigurno najveći dan našeg pokreta“, rekao je Mateja.
Dana je naglasila da će 1. studenoga biti miran, dostojanstven komemorativni skup „Molimo građane da ne nose nikakve zastave, bedževe ni bilo kakva obilježja, jer je ovo dan kada izražavamo isključivo tugu za stradalima“, poručila je.
Studenti su podsjetili da nikada nisu poticali nasilje i da će učiniti sve da ga spriječe.
Po gradu će biti više punktova na kojima će građani moći potražiti zdravstvenu pomoć.
Detalji marša
„Jedan punkt bit će na raskrižju Bulevara Jaše Tomića i Bulevara oslobođenja, drugi na raskrižju Bulevara kralja Petra I. i Bulevara oslobođenja, jedan kod Prekršajnog suda i jedan u blizini Futoške tržnice“, navela je Dana.
Zahvalili su građanima i zborovima na pomoći te pozvali sve koji žele pomoći da im se obrate putem službenih profila na društvenim mrežama.
Skup će trajati do 20 sati – trenutačna je zamisao da završi na Keju, iako su moguće izmjene.
„Ponosni smo na naše kolege, posebno one iz Novog Pazara, koji pješače više od 400 kilometara – to je nevjerojatno i teško shvatljivo. Ti dočeci su vrlo emotivni i jedinstveni. S druge strane, znače mnogo i građanima koji ih dočekuju. Ja sam iz Banatskog Karlovca, koji je dočekao šetače iz Vršca, i tada sam vidjela koliko to ljudima znači – daju sve što mogu, i daju mnogo“, rekla je Dana.
Iako će oči javnosti biti uprte u ovaj skup, studenti poručuju da neće odustati ni nakon 1. studenoga.
„Naš cilj je ispunjenje zahtjeva. Idemo naprijed prema njemu i ne odustajemo“, zaključili su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare