Szijjártó: Blokiramo zajam EU-a za Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó objavio je objavu na X-u u kojoj je kritizirao Bruxelles i najavio blokadu zajam EU-a Ukrajini
Oglas
"Blokiramo zajam EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte prema Mađarskoj putem naftovoda Družba", napisao je Péter Szijjártó na X-u.
We are blocking the €90 billion EU loan for Ukraine until oil transit to Hungary via the Druzhba pipeline resumes.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 20, 2026
Ukraine is blackmailing Hungary by halting oil transit in coordination with Brussels and the Hungarian opposition to create supply disruptions in Hungary and push…
"Ukrajina ucjenjuje Mađarsku obustavom tranzita nafte u koordinaciji s Bruxellesom i mađarskom oporbom kako bi izazvala poremećaje u opskrbi u Mađarskoj i povećala cijene goriva uoči izbora", dodao je šef diplomacije u vladi Viktora Orbana.
"Blokiranjem tranzita nafte prema Mađarskoj kroz naftovod Družba, Ukrajina krši Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine te svoje obveze prema Europskoj uniji. Nećemo popustiti pred ovom ucjenom", dodao je Szijjártó.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas