"Ukrajina ucjenjuje Mađarsku"

Szijjártó: Blokiramo zajam EU-a za Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte

20. velj. 2026. 19:44
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and Hungarian Foreign Minister Peter Szijjarto chat prior to a meeting of Russia's President and Hungary's Prime Minister at the Kremlin in Moscow on November 28, 2025.
Alexander NEMENOV / POOL / AFP

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó objavio je objavu na X-u u kojoj je kritizirao Bruxelles i najavio blokadu zajam EU-a Ukrajini

"Blokiramo zajam EU-a od 90 milijardi eura za Ukrajinu dok se ne obnovi tranzit nafte prema Mađarskoj putem naftovoda Družba", napisao je Péter Szijjártó na X-u.

"Ukrajina ucjenjuje Mađarsku obustavom tranzita nafte u koordinaciji s Bruxellesom i mađarskom oporbom kako bi izazvala poremećaje u opskrbi u Mađarskoj i povećala cijene goriva uoči izbora", dodao je šef diplomacije u vladi Viktora Orbana.

"Blokiranjem tranzita nafte prema Mađarskoj kroz naftovod Družba, Ukrajina krši Sporazum o pridruživanju između EU-a i Ukrajine te svoje obveze prema Europskoj uniji. Nećemo popustiti pred ovom ucjenom", dodao je Szijjártó.

Cijene goriva EU EU financijska pomoć Energetska sigurnost Mađarska Mađarska-Ukrajina odnosi Naftovod Družba Péter Szijjártó Ukrajina

