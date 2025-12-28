VIDEO / Uklanja se Ćacilend, Vučić se obratio okupljenima: Autobusima dovezene pristalice SNS-a

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras započeti uklanjanje šatora i postavljanje novogodišnjih kućica ispred Narodne skupštine. Najavio je i da će osobno prisustvovati toj akciji. Rekao je da će promet na Trgu Nikole Pašića biti pušten 2. ili 3. siječnja, ali i da će dio šatora još neko vrijeme ostati u Pionirskom parku.