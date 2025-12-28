Oglas

"najslobodnije mjesto"

VIDEO / Uklanja se Ćacilend, Vučić se obratio okupljenima: Autobusima dovezene pristalice SNS-a

N1 Srbija
28. pro. 2025. 20:35
Aleksandar Vučić
ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se u tzv. Ćacilendu obratio pripadnicima Srpske napredne stranke, odnosno ljudima kojima su redari dopustili da kroz ogradu uđu na plato Narodne skupštine.

"Najslobodnije mjesto"

U šatorskom naselju poznatom kao „Ćacilend“ do 18.30 okupilo se više stotina ljudi, javio je reporter agencije FoNet.

Oko 19.30 ondje je stigao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić – kako je rekao – u znak zahvalnosti što pristaše SNS-a poštuju njegov poziv da se ukloni ovo šatorsko naselje, nakon čak devet mjeseci.

Svojim pristašama ponovio je da je Ćacilend „najslobodnije mjesto“ te da se u „Pionirskom parku rodila iskra slobode koja je prerasla u vatru“. U njegovoj je prisutnosti bio i Miloš Pavlović, student medicine i jedan od vođa tzv. „studenata koji žele učiti“, odnosno „studenata 2.0“.

Pionirski park u Beogradu blokiran devet mjeseci

Podsjetimo, Pionirski park blokiran je već devet mjeseci, a šatorsko naselje s vremenom se proširilo sve do Trga Nikole Pašića i platoa ispred Narodne skupštine.

Kako javlja reporterka N1, dobar dio pristaša vlasti koncentriran je oko bijelih šatora, a iako je noć, postavljeni su suncobrani s natpisima „AV, Aleksandar Vučić“.

Dodaje i da je primijećeno nekoliko autobusa ispred državnih institucija – Vlade Srbije i Ministarstva vanjskih poslova.

Vučić najavio uklanjanje šatora i postavljanje Božićnog sajma

Riječ je uglavnom o ljudima koji su autobusima dovedeni na ovaj skup.

Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras započeti uklanjanje šatora i postavljanje novogodišnjih kućica ispred Narodne skupštine. Najavio je i da će osobno prisustvovati toj akciji. Rekao je da će promet na Trgu Nikole Pašića biti pušten 2. ili 3. siječnja, ali i da će dio šatora još neko vrijeme ostati u Pionirskom parku.

Teme
aleksandar vučić sns srbija srpska napredna stranka ćacilend

