VIDEO / Uklanja se Ćacilend, Vučić se obratio okupljenima: Autobusima dovezene pristalice SNS-a

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras se u tzv. Ćacilendu obratio pripadnicima Srpske napredne stranke, odnosno ljudima kojima su redari dopustili da kroz ogradu uđu na plato Narodne skupštine.
"Najslobodnije mjesto"
U šatorskom naselju poznatom kao „Ćacilend“ do 18.30 okupilo se više stotina ljudi, javio je reporter agencije FoNet.
Oko 19.30 ondje je stigao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić – kako je rekao – u znak zahvalnosti što pristaše SNS-a poštuju njegov poziv da se ukloni ovo šatorsko naselje, nakon čak devet mjeseci.
Svojim pristašama ponovio je da je Ćacilend „najslobodnije mjesto“ te da se u „Pionirskom parku rodila iskra slobode koja je prerasla u vatru“. U njegovoj je prisutnosti bio i Miloš Pavlović, student medicine i jedan od vođa tzv. „studenata koji žele učiti“, odnosno „studenata 2.0“.
Pionirski park u Beogradu blokiran devet mjeseci
Podsjetimo, Pionirski park blokiran je već devet mjeseci, a šatorsko naselje s vremenom se proširilo sve do Trga Nikole Pašića i platoa ispred Narodne skupštine.
Kako javlja reporterka N1, dobar dio pristaša vlasti koncentriran je oko bijelih šatora, a iako je noć, postavljeni su suncobrani s natpisima „AV, Aleksandar Vučić“.
Dodaje i da je primijećeno nekoliko autobusa ispred državnih institucija – Vlade Srbije i Ministarstva vanjskih poslova.
Vučić najavio uklanjanje šatora i postavljanje Božićnog sajma
Riječ je uglavnom o ljudima koji su autobusima dovedeni na ovaj skup.
Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će večeras započeti uklanjanje šatora i postavljanje novogodišnjih kućica ispred Narodne skupštine. Najavio je i da će osobno prisustvovati toj akciji. Rekao je da će promet na Trgu Nikole Pašića biti pušten 2. ili 3. siječnja, ali i da će dio šatora još neko vrijeme ostati u Pionirskom parku.
