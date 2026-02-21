Oglas

sukob s policijom

VIDEO / Veliki prosvjedi u Albaniji eskalirali: "Ramini dani su odbrojani"

author
Hina
|
21. velj. 2026. 08:37
prosvjedi u albaniji
Florion Goga / REUTERS

Albanska policija koristila je suzavac i vodene topove u Tirani u petak u sukobima s oporbenim prosvjednicima koji su zahtijevali ostavku albanske vlade nakon optužbi za korupciju protiv zamjenice premijera.

Oglas

Prosvjednici su bacali Molotovljeve koktele i vatromet na ured premijera Edija Rame, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Tisuće pristaša oporbene Demokratske stranke skandiralo je "Rama, odlazi" i "Rama u zatvor" noseći albanske i stranačke zastave.

- Ramini dani su odbrojani. Neka znaju da čak i ako odu iza sunca, pronaći ćemo ih i kazniti punom snagom zakona, rekao je vođa Demokratske stranke Sali Berisha.

Političke napetosti eskalirale su od prosinca, nakon što je posebna tužiteljska jedinica podigla optužnicu protiv Ramine zamjenice Belinde Balluku zbog navodnog miješanja u javne natječaje za velike infrastrukturne projekte i favoriziranja određenih tvrtki. Te optužbe Balluku poriče.

Sud za borbu protiv korupcije suspendirao je Balluku s dužnosti, ali posebno tužiteljstvo, zaduženo za borbu protiv korupcije, zatražilo je od parlamenta da joj ukine imunitet kako bi se omogućilo uhićenje.


Ramina Socijalistička stranka, koja je prošle godine osigurala četvrti uzastopni mandat, ima udobnu parlamentarnu većinu i nije jasno hoće li i kada će albanska skupština ukinuti imunitet Balluku, koja je također bila ministrica infrastrukture i bliska je saveznica premijera.

Rama se žalio na prekoračenje pravosudnih ovlasti, posebno u pogledu pritvora prije suđenja. Albaniji je cilj pridružiti se Europskoj uniji do 2030., ali mora učiniti više u borbi protiv kriminala i korupcije.

Teme
albanija edi rama prosvjedi u albaniji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ