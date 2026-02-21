Albanska policija koristila je suzavac i vodene topove u Tirani u petak u sukobima s oporbenim prosvjednicima koji su zahtijevali ostavku albanske vlade nakon optužbi za korupciju protiv zamjenice premijera.
Prosvjednici su bacali Molotovljeve koktele i vatromet na ured premijera Edija Rame, a policija je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Tisuće pristaša oporbene Demokratske stranke skandiralo je "Rama, odlazi" i "Rama u zatvor" noseći albanske i stranačke zastave.
- Ramini dani su odbrojani. Neka znaju da čak i ako odu iza sunca, pronaći ćemo ih i kazniti punom snagom zakona, rekao je vođa Demokratske stranke Sali Berisha.
Anti-government protesters in Albania used firework launchers against riot police in Tirana tonight following a rally in support of opposition Democratic Party leader Sali Berisha pic.twitter.com/qI0IspTNGY— 3JANE TV (@3janetv) February 20, 2026
Političke napetosti eskalirale su od prosinca, nakon što je posebna tužiteljska jedinica podigla optužnicu protiv Ramine zamjenice Belinde Balluku zbog navodnog miješanja u javne natječaje za velike infrastrukturne projekte i favoriziranja određenih tvrtki. Te optužbe Balluku poriče.
Sud za borbu protiv korupcije suspendirao je Balluku s dužnosti, ali posebno tužiteljstvo, zaduženo za borbu protiv korupcije, zatražilo je od parlamenta da joj ukine imunitet kako bi se omogućilo uhićenje.
🪧 Thousands of supporters of Albania’s main opposition Democratic Party rallied in Tirana, accusing the government of corruption and demanding Prime Minister Edi Rama’s resignation pic.twitter.com/TKqWCTM3EQ— Anadolu English (@anadoluagency) February 20, 2026
Ramina Socijalistička stranka, koja je prošle godine osigurala četvrti uzastopni mandat, ima udobnu parlamentarnu većinu i nije jasno hoće li i kada će albanska skupština ukinuti imunitet Balluku, koja je također bila ministrica infrastrukture i bliska je saveznica premijera.
Rama se žalio na prekoračenje pravosudnih ovlasti, posebno u pogledu pritvora prije suđenja. Albaniji je cilj pridružiti se Europskoj uniji do 2030., ali mora učiniti više u borbi protiv kriminala i korupcije.
