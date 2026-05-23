VIDEO / Veroljub Sarić (90), kojeg je teško ozlijedio napadač automobilom, opet došao na prosvjed

Veroljub Sarić, kojeg je nedavno automobilom udario muškarac kod Pravnog fakulteta, danas slavi 90. rođendan. Iako je zadobio teške ozljede, to ga nije spriječilo da se ponovno pojavi na studentskom skupu.
Studenti i okupljeni građani dočekali su ga rođendanskom pjesmom i tortom, a njegov dolazak bio je iznenađenje koje su ranije najavljivali.
Sarić je i ranije redovno dolazio na odavanje počasti žrtvama pada nadstrešnice.
Podsjetimo, njega je 14. svibnja tijekom šesnaestominutne blokade ulice udario vozač koji je pokušao probiti blokadu. Zadobio je prijelom bedrene kosti i zadržan je na ortopediji, što je izazvalo veliku zabrinutost među studentima zbog njegovih godina.
Muškarcu koji ga je udario određen je pritvor do 30 dana.
