DAN MLADOSTI U KUMROVCU

FOTO / Stipe Mesić: Ako se djetetu već u osnovnoj školi počne govoriti neistina, onda će kasnije na utakmicama pjevati neprihvatljive pjesme

Hina
23. svi. 2026. 16:34
Davor Puklavec/PIXSELL

Tisuće posjetitelja okupile su se u subotu u Kumrovcu na manifestaciji Dan mladosti i radosti, koja se održava povodom 25. svibnja, nekadašnjeg Dana mladosti i rođendana Josipa Broza Tita, pri čemu su poslane poruke o važnosti antifašizma i povijesnoj ulozi Tita i bivše SFRJ.

Predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista RH Franjo Habulin naglasio je važnost mladih u povijesnim procesima te istaknuo kako nisu zaboravljene temeljne vrijednosti na kojima je Josip Broz okupio narode i narodnosti – bratstvo i jedinstvo, zajedništvo i ravnopravnost.

"Danas ima onih koji mu predbacuju razne negativne stvari, pa čak i da je bio diktator ili da je vodio totalitarni režim. To je pokušaj izjednačavanja samoupravnog socijalizma s režimima koji su doista bili totalitarni. Mi to ne možemo prihvatiti”, rekao je Habulin.

23.05.2026., Kumrovec - Tradicionalno obiljezavanje Dana mladosti u rodnom mjestu Josipa Broza Tita - Kumrovcu. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Mesić o krivnji školskog sustava

Na sve češće iskrivljavanje povijesti i važnost očuvanja antifašističkih vrijednosti upozorio je bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić, rekavši kako je najveći dio antifašističkog svijeta bio na pravoj strani, ali i danas ima ljudi koji svjesno plasiraju neistine.

"To je dijelom i krivnja našeg školskog sustava. Ako se djetetu već u osnovnoj školi počne govoriti neistina, onda će se kasnije pojavljivati na utakmicama uz pjesme koje su neprihvatljive”, izjavio je Mesić i dodao da mnogi mladi prihvaćaju takve poruke jer ne razumiju povijesni kontekst u kojem je djelovao Tito.

"Nitko nema pravo remetiti mir u Zagorju"

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar poručio je kako manifestacija i dalje ima snažnu simboliku te okuplja ljude dobre volje.

"Svatko ima pravo na svoje razmišljanje i svoj stav, pa i onda kada je on povijesno netočan ili nostalgičan. To je pravo na izbor, ali nitko nema pravo remetiti mir nama koji živimo u Zagorju, kao ni svim posjetiteljima koji danas dolaze ovdje”, rekao je Kolar.

