kupnja ruskog većinskog udjela
MOL dobio odobrenje OFAC-a za nastavak pregovora o kupnji NIS-a do 16. lipnja
Mađarska kompanija MOL dobila je službenu licencu Ureda za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva financija (OFAC) za nastavak pregovora o kupnji ruskog većinskog udjela u Naftnoj industriji Srbije d.d. (NIS) do 16. lipnja, objavio je MOL na Budimpeštanskoj burzi.
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Nakon produljenja licence odobrenog 22. svibnja, pregovori su znatno napredovali, a trenutno dodatno produljenje licence omogućuje dovršetak transakcijske dokumentacije, navodi se u priopćenju MOL-a.
Na temelju prethodno izdane licence OFAC-a, MOL-u je bilo odobreno vođenje pregovora o kupnji NIS-a do danas, odnosno do 6. lipnja.
Mađarska kompanija MOL zatražila je 3. lipnja od OFAC-a dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupnji ruskog udjela u NIS-u.
Kompanija NIS ranije je dobila posebnu licencu američkog Ministarstva financija kojom joj se omogućuje nastavak operativnih aktivnosti, odnosno prerade nafte, zaključno do 16. lipnja.
Tom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna ovisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, provođenje transakcija nužnih za sigurnost opskrbe i tehničko održavanje, kao i financijska poravnanja.
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