Havaji
Sastali se predstavnici vojski SAD-a i Kine
Kina i SAD su prošli tjedan na Havajima održali „iskrene i konstruktivne” razgovore o zračnoj i pomorskoj sigurnosti, složivši se da bi poboljšana komunikacija mogla smanjiti broj pogrešnih procjena i unaprijediti profesionalizam, priopćila je kineska mornarica.
Na sastancima održanim 28. i 29. svibnja sudjelovali su predstavnici oružanih snaga obiju strana, navodi se u priopćenju objavljenom kasno u ponedjeljak.
U odvojenoj objavi američkog Indo-pacifičkog zapovjedništva stoji da su predstavnici kineske vojske stigli u Honolulu radi razgovora usmjerenih na smanjenje rizika od nesigurnih i neprofesionalnih incidenata.
Susret je uslijedio nakon prošlomjesečnog samita kineskog predsjednika Xi Jinpinga i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Pekingu, a mogao bi ublažiti zabrinutost oko izostanka najviših kineskih vojnih dužnosnika na Shangri-La dijalogu, regionalnom obrambenom forumu održanom tijekom vikenda u Singapuru.
Xi i Trump su u kineskoj prijestolnici dogovorili da će težiti „konstruktivnom odnosu strateške stabilnosti", što bi prema ocjenama analitičara moglo postaviti konkretne granice u interakciji dviju sila.
„Taj zajednički strateški okvir pomiče bilateralnu dinamiku izvan reaktivnog upravljanja krizama prema promišljenijoj izgradnji stabilnosti koja je usmjerena na budućnost”, rekao je Wang Dong, profesor međunarodnih studija na pekinškom sveučilištu.
Na Shangri-La skupu američki ministar obrane Pete Hegseth upozorio je na povijesno jačanje kineskih vojnih snaga i pozvao azijske zemlje da povećaju svoja izdvajanja za obranu i vojne kapacitete.
Ipak, Hegseth je istaknuo da su odnosi između SAD-a i Kine bolji nego što su bili godinama te, za razliku od svog prošlogodišnjeg obraćanja na istom forumu, nije spomenuo Tajvan, što sugerira da je Washington zauzeo odmjereniji ton o tom spornom pitanju.
