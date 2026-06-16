Za pomaganje u ubojstvu hrvatskog povratnika u Derventi dobio 13 mjeseci zatvora

Osnovni sud u Derventi u utorak je izrekao presudu Tomušiloviću koji je snimao mobitelom te nije pomogao povratniku Mišiću nakon premlaćivanja i zlostavljanja u listopadu 2023. Ovaj 68-godišnjak se prethodno usprotivio krađi drva iz njegove šume, a preminuo je mjesec dana kasnije u bolnici u Slavonskom Brodu. Supruga Lucija Mišić rekla je kako ne postoji pravda u ovome slulčaju.