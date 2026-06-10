Glavaš o presudi za ratni zločin: "Još će imati muke sa mnom u zatvoru"

"Kad moj odvjetnik i ja službeno zaprimimo presudu, ona će vjerojatno biti upućena i nadležnom sucu izvršenja, koji mora odlučiti što će biti sa mnom. Nisam siguran hoću li uopće tražiti prijevremeni otpust, o tome ću još odlučiti, ako ja to neću tražiti još će imati muke sa mnom u zatvoru. Tu sam u Osijeku niti imam negdje namjeru ići", poručio je Glavaš.