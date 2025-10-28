Amazon je najavio planove za otpuštanje 14.000 zaposlenika iz svog korporativnog sektora, u sklopu nastojanja da smanji troškove uslijed povećanih ulaganja u umjetnu inteligenciju (AI)
U poruci zaposlenicima u utorak, Beth Galetti, viša izvršna direktorica tvrtke sa sjedištem u Seattleu, izjavila je da Amazon mora biti „organiziran učinkovitije“ kako bi iskoristio prilike koje donosi umjetna inteligencija, piše Financial Times.
Ova odluka dolazi dok glavni izvršni direktor Andy Jassy provodi široki program štednje, pri čemu je ove godine već značajno smanjio broj zaposlenih u srednjem menadžmentu, kako bi tvrtka mogla funkcionirati „kao najveći svjetski start-up“.
„Uvjerena sam da moramo biti organizirani učinkovitije, s manje hijerarhijskih slojeva i s većim osjećajem odgovornosti, kako bismo se mogli što brže kretati u korist naših kupaca i poslovanja,“ navela je Galetti.
Jassy je još u lipnju izjavio da će napredak u području umjetne inteligencije u narednim godinama dovesti do smanjenja broja zaposlenih u korporativnim odjelima.
Na dan 31. prosinca 2024., Amazon je imao oko 1,5 milijuna stalno i privremeno zaposlenih diljem svijeta, uključujući vozače i dostavljače.
