Arakči o iransko-američkim pregovorima: Podčinjavanje zbog prijetnji nije na stolu

"Mislim da tu postoji prilika da se postigne sporazum koji rješava stvari koje nas zabrinjavaju. Bit ćemo veoma otvoreni spram toga. No, ne želim ni pretjerivati. Bit će teško. Svima je teško postići dogovore s Iranom jer imamo posla s radikalnim šijitskim religijskim vođama koji donose teološke odluke, a ne geopolitičke", rekao je Rubio.