Amerikanci gomilaju ratne brodove i borbene zrakoplove u blizini Irana

Uoči udara na Venezuelu, SAD je u Karibe rasporedio USS Gerald R. Ford, jedan od osam ratnih brodova koji su tada praćeni u regiji, ali je koristio manje zrakoplova jer je borbene avione mogao slati s kopnenih baza u SAD-u ili iz baze u Portoriku. Raspoređeni su i amfibijski jurišni brodovi, koji mogu služiti kao platforme za helikopterske operacije, što je viđeno prilikom uhićenja Madura. No, venezuelanska vojska smatra se znatno slabijom u obrani ili uzvratu protiv SAD-a.