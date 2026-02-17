BBC VERIFICIRAO SNIMKE
Amerikanci gomilaju ratne brodove i borbene zrakoplove u blizini Irana
Koristeći satelitske snimke, BBC Verify potvrdio je lokaciju američkog nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln u blizini Irana, dok Washington nastavlja stvarati pritisak na Teheran zbog njegova vojnog programa i nedavnog krvavog gušenja prosvjeda, u kojima su tisuće izgubile život.
A sve ovo dolazi uoči današnjeg drugog kruga pregovora američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj. Iran navodi da će sastanak biti usmjeren na njegov nuklearni program i moguće ukidanje gospodarskih sankcija koje su uvele Sjedinjene Države. Washington je ranije naznačio da želi razgovarati i o drugim pitanjima.
USS Abraham Lincoln, koji predvodi udarnu skupinu s tri razarača naoružana navođenim projektilima, nosi 90 zrakoplova, uključujući borbene avione F-35, te ima 5680 članova posade, donosi BBC Verify. Prema dostupnim informacijama, u regiju Zaljeva raspoređen je krajem siječnja, ali do sada nije bio vidljiv na satelitskim snimkama. Lociran je uz obalu Omana, oko 700 kilometara od Irana.
SAD je navodno uputio i USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, na Bliski istok, a očekuje se da bi mogao stići u iduća tri tjedna.
Dolazak nosača Abraham Lincoln nadopunjuje informacije o aktualnom američkom vojnom jačanju na Bliskom istoku posljednjih tjedana, tijekom kojih je BBC pratio povećanje broja američkih razarača, borbenih brodova i borbenih zrakoplova u regiji.
Što je sve SAD prebacio na Bliski istok?
Javno dostupne snimke europskih satelita Sentinel-2 pokazuju Abraham Lincoln u Arapskom moru, oko 150 milja, odnosno 240 kilometara, od obale Omana.
Nosač nije viđen otkako je, prema izvješćima, ušao u regiju u siječnju, no plovio je otvorenim morem gdje je satelitska pokrivenost ograničena. Vojna sredstva na kopnu vidljivija su i češće se bilježe satelitima.
To znači da je putem satelitskih snimaka sada praćeno 12 američkih brodova na Bliskom istoku: Abraham Lincoln, nosač na nuklearni pogon klase Nimitz, koji zajedno s tri razarača klase Arleigh Burke čini udarnu skupinu nosača; zatim dva razarača sposobna za dalekometne raketne napade te tri specijalizirana broda za borbe u blizini obale, koji su trenutačno smješteni u pomorskoj bazi u Bahreinu u Perzijskom zaljevu. Dva dodatna razarača viđena su u istočnom Sredozemlju u blizini američke baze Souda Bay, a još jedan u Crvenom moru.
Praćeni su i pokreti američkih zrakoplova u regiji, gdje je zabilježeno povećanje broja borbenih aviona F-15 i EA-18 u vojnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, kao i porast broja američkih transportnih, zrakoplova za nadopunu gorivom i komunikacijskih zrakoplova koji se prema Bliskom istoku kreću iz SAD-a i Europe.
Kako je Iran odgovorio?
Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je 6. veljače snimke Abraham Lincolna u pratnji razarača, borbenih zrakoplova, izviđačkih letjelica i plovila obalne straže u Arapskom moru, u očitom pokazivanju vojne moći, na što je Iran odgovorio vlastitom demonstracijom sile.
U ponedjeljak je Islamska revolucionarna garda pokrenula pomorsku vježbu u Hormuškom tjesnacu, koji se nalazi između Omana i Irana.
Tijekom vježbe zapovjednik Garde, general-bojnik Mohammad Pakpour, obišao je ratne brodove u luci, nakon čega su, prema navodima agencije Tasnim povezane s Gardom, ispaljene rakete s jednog broda.
Hormuški tjesnac smatra se jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca i ključnim prolazom za transport nafte. Oko petine svjetske nafte i plina prolazi tim tjesnacem, uključujući isporuke s otoka Kharg, glavnog iranskog naftnog izvoznog terminala. U izvješću o najnovijim vojnim manevrima Pakpour je viđen kako helikopterom nadlijeće taj otok.
Usporedba s Venezuelom
Vojno-obavještajni stručnjak Justin Crump izjavio je da trenutačne američke vojne pripreme na Bliskom istoku pokazuju "veću dubinu i održivost" od manevra koji su prethodili zapljeni bivšeg venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura u siječnju ili operaciji zračnih udara na iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja.
U svim slučajevima riječ je o udarnoj skupini nosača i nekoliko razarača koji djeluju samostalno. No, SAD je prošle godine svoje snage u Venezueli i Iranu rasporedio u bitno drukčijim okolnostima.
Uoči udara na Venezuelu, SAD je u Karibe rasporedio USS Gerald R. Ford, jedan od osam ratnih brodova koji su tada praćeni u regiji, ali je koristio manje zrakoplova jer je borbene avione mogao slati s kopnenih baza u SAD-u ili iz baze u Portoriku. Raspoređeni su i amfibijski jurišni brodovi, koji mogu služiti kao platforme za helikopterske operacije, što je viđeno prilikom uhićenja Madura. No, venezuelanska vojska smatra se znatno slabijom u obrani ili uzvratu protiv SAD-a.
Kada je SAD prošle godine u operaciji Midnight Hammer izveo napade na iranska nuklearna postrojenja, ciljao je zemlju s mnogo snažnijom vojskom od Venezuele. Iran je sposoban pogoditi američke baze diljem Bliskog istoka.
Tijekom operacije SAD je u regiji imao dvije udarne skupine nosača, pet razarača raspoređenih u Sredozemnom i Crvenom moru te tri borbena broda u Zaljevu. Također su premještene eskadrile borbenih aviona i zrakoplova za nadopunu gorivom iz SAD-a u Europu, no bombarderi B-2 koji su korišteni za napade na nuklearna postrojenja Fordo, Isfahan i Natanz poletjeli su iz baza u američkoj saveznoj državi Missouri.
Crump, izvršni direktor tvrtke za analizu rizika i obavještajne podatke Sibylline, rekao je da gomilanje američkih ratnih brodova i zrakoplova, uz osam postojećih zračnih baza u regiji, omogućuje provođenje "prilično intenzivnog i dugotrajnog tempa napada", od oko 800 borbenih letova dnevno, s ciljem da se iranski odgovor učini "neučinkovitim".
"Ono što vidimo nije samo priprema za udare, nego šire odvraćajuće raspoređivanje snaga koje se može pojačati ili smanjiti", rekao je.
"To znači da ima veću dubinu i održivost od snaga raspoređenih za Venezuelu ili operaciju Midnight Hammer prošle godine. Cilj je omogućiti dugotrajniji angažman i odgovor na sve potencijalne prijetnje američkim snagama u regiji, ali i Izraelu."
