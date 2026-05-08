Amerikanci napali iranske luke, eksplozije iznad Teherana!

Američke vojne snage pokrenule su napade na Iran, ciljajući lokacije za koje se tvrdi kako su bile odgovorne za napade na američke snage, dok je Iran s druge strane optužio SAD za kršenje primirja.
Oglas
"Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte odgovorne za napad na američke snage, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovijedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izviđačke čvorove," priopćila je vojska.
Fox News je objavio kako su gađane iranske luke Kešm i Bandar Abas, te iranski pomorski kontrolni punkt Bandar Kargan u Minabu. Do ovih napada je, prenosi Fox, došlo nakon što je Iran prije dva dana ispalio 15 balističkih i krstarećih raketa na Fujairah u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je izazvalo "bijes među zemljama Zaljeva".
Eksplozije iznad Teherana
Iranska državna televizija IRIB izvijestila je da su sustavi protuzračne obrane aktivirani u zapadnom dijelu Teherana. Novinska agencija Mehr objavila je da iranska protuzračna obrana djeluje protiv “neprijateljskih ciljeva”.
Američki dužnosnici tvrde kako nije riječ o ponovnom pokretanju rata niti kraju primirja. Dodali su da je Iran lansirao više projektila, dronova i malih brodova dok su tri američka razarača, Truxtun, Peralta i Mason, prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu.
Sound of an explosion in air in the west of Tehran pic.twitter.com/HkzZEGX2vD— Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 7, 2026
"CENTCOM ne traži eskalaciju, ali ostaje pozicioniran i spreman zaštititi američke snage," dodaje se u izjavi.
Iranska strana je optužila SAD za kršenje primirja, nakon čega su iranske snage uzvratile ispaljivanjem raketa. Neimenovani general iranske vojske tvrdi kako je iranska vojska ispalila četiri rakete na "neprijateljske jedinice" nakon američkog napada, ističući da je tim jedinicama nanijeta velika šteta, nakon čega su napustile to područje.
"Američka vojska, kršeći primirje, ciljala je iranski tanker s naftom koji je napuštao iransku obalu kao i drugo plovilo. Iranske snage su odmah uzvratile napadom na američke vojne brodove, nanoseći značajnu štetu," izjavilo je zapovjedništvo oružanih snaga.
Ovo nije prvi put da su dvije strane razmijenile vatru od početka primirja. U ponedjeljak je američka vojska priopćila da je uništila šest iranskih malih brodova i presrela iranske krstareće rakete i dronove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas