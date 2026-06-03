Policija Crne Gore: Vraćeni državljani Srbije su bili "rizik za unutarnju i nacionalnu sigurnost"

„Službenici Uprave policije Crne Gore i Agencije za nacionalnu sigurnost prikupili su operativne i obavještajne podatke koji nedvosmisleno ukazuju na to da se radi o osobama čije bi prisustvo na teritoriju Crne Gore predstavljalo rizik za unutarnju i nacionalnu sigurnost, u smislu odredbi Zakona o strancima“, navodi se u priopćenju crnogorske policije.