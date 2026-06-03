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11 policajaca ozlijeđeno u nasilnim prosvjedima zbog ubojstva 18-godišnjaka, Starmer poziva na mir
Britanski premijer Keir Starmer osudio je nasilne prosvjede koji su izbili zbog smrti 18-godišnjaka lažno optuženog za rasistički napad, kazavši da je „neoprostivo” koristiti taj slučaj za poticanje napetosti.
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Studenta Henryja Nowaka krajem prošle godine u Southamptonu je nožem ubio 23-godišnji Vickrum Digwa koji je policiji lažno tvrdio da je bio meta rasističkog napada.
Snimke s mjesta događaja pokazuju da policija prvotno nije vjerovala Nowaku da je proboden te mu je stavila lisice dok je umirao.
Digwi je u ponedjeljak izrečena doživotna kazna zatvora, s mogućnošću oslobađanja tek nakon 21 godine, piše BBC.
„Nema opravdanja za daljnje nasilje i nerede”, izjavio je Starmer u srijedu, nakon što su se prosvjednici u utorak navečer sukobili s policijom i ozlijedili jedanaest policajaca u Southamptonu, nedaleko od mjesta gdje je Nowak ubijen.
„Ovo je vrijeme za ozbiljno djelovanje, ne za bijes", dodao je Starmer, izravno odbacujući izjave čelnika desničarske, antiimigrantske stranke Reform Nigela Faragea.
On je prethodno pozvao građane da na Nowakovo ubojstvo odgovore „hladnokrvnim bijesom", a u parlamentu je poručio da bi se gnjev viđen u južnom engleskom gradu mogao proširiti ako javnost izgubi povjerenje u policiju.
Tijekom napada u prosincu prošle godine, Nowakov ubojica Vickrum Digwa (23) lagao je policiji, tvrdeći da ga je Nowak rasistički vrijeđao i napao tijekom kratke prepirke na ulici.
Na snimci s policijske kamere vidi se kako 18-godišnjak leži na tlu i govori „izboden sam” i "ne mogu disati", na što mu jedan od policajaca odgovara „ne bih rekao, prijatelju”.
Sudski patolozi utvrdili su da bi Nowak preminuo od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja neovisno o hitnoj intervenciji. Policajci su naknadno pozvali hitnu pomoć i izveli reanimaciju, prenosi Reuters.
Nowakova obitelj nazvala je policijsko postupanje prema njemu „nečovječnim i ponižavajućim”, ali je nakon izricanja presude poručila da se njegova smrt ne bi trebala „koristiti za stvaranje daljnjih podjela, mržnje ili napetosti”.
Riot erupts in Southampton between police and protesters as Henry Nowak protest turns ugly. Full video on YT. #henrynowak #Southampton pic.twitter.com/ItfF9XNBIm— Urban Pictures (@Urban_Pictures) June 3, 2026
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