90 litara po četvornom metru
FOTO, VIDEO / Kaos u Splitu i Solinu zbog jake kiše, vatrogasci imali oko 30 intervencija
Istočne dijelove Splita i područje Solina u srijedu poslijepodne zahvatila je jaka kiša te je voda plavila ulice i prodirala u prizemlja zgrada i podrume, zbog čega su vatrogasci imali oko 30 intervencija ispumpavanja vode, izvijestile su komunalne službe.
Oglas
"Tijekom dva sata ekstremnih kišnih padalina na istočnim dijelovima Splita i u Solinu palo je 90 litara vode po četvornom metru. To je više nego što u prosjeku u lipnju padne tijekom cijelog mjeseca," rekao je Hini Gordan Đirlić, tehnički direktor splitskog poduzeća Vodovod i kanalizacija (VIK).
Dodao je da komunalne službe i nakon prestanka kiše u suradnji s vatrogascima dežuraju na više mjesta u Splitu i Solinu.
Direktor VIK-a Ivica Perić rekao je da su najveći prodori vode zabilježbi u jednoj zgradi u ulici Ruđera Boškovića, u zgradi na Žnjanu te u Tehnološkom parku u Dračevcu.
"Materijalne štete je bilo ali trenutačno još nema informacija kolika je", rekao je Perić.
Jaka kiša padala je i na području Kaštela i Trogira gdje je više ulica bilo poplavljeno vodom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas