Oglas

90 litara po četvornom metru

FOTO, VIDEO / Kaos u Splitu i Solinu zbog jake kiše, vatrogasci imali oko 30 intervencija

author
Hina
|
03. lip. 2026. 18:59
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Split
Ivo Cagalj/PIXSELL

Istočne dijelove Splita i područje Solina u srijedu poslijepodne zahvatila je jaka kiša te je voda plavila ulice i prodirala u prizemlja zgrada i podrume, zbog čega su vatrogasci imali oko 30 intervencija ispumpavanja vode, izvijestile su komunalne službe.

Oglas

"Tijekom dva sata ekstremnih kišnih padalina na istočnim dijelovima Splita i u Solinu palo je 90 litara vode po četvornom metru. To je više nego što u prosjeku u lipnju padne tijekom cijelog mjeseca," rekao je Hini Gordan Đirlić, tehnički direktor splitskog poduzeća Vodovod i kanalizacija (VIK).

Split
Ivo Cagalj/PIXSELL

Dodao je da komunalne službe i nakon prestanka kiše u suradnji s vatrogascima dežuraju na više mjesta u Splitu i Solinu.

Direktor VIK-a Ivica Perić  rekao je da su najveći prodori vode zabilježbi u jednoj zgradi u ulici Ruđera Boškovića, u zgradi na Žnjanu te u Tehnološkom parku u Dračevcu.

"Materijalne štete je bilo ali trenutačno još nema informacija kolika je", rekao je Perić.

Jaka kiša padala je i na području Kaštela i Trogira gdje je više ulica bilo poplavljeno vodom.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
solin split vremenske nepogode

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ