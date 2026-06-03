FOTO, VIDEO / Kaos u Splitu i Solinu zbog jake kiše, vatrogasci imali oko 30 intervencija

"Tijekom dva sata ekstremnih kišnih padalina na istočnim dijelovima Splita i u Solinu palo je 90 litara vode po četvornom metru. To je više nego što u prosjeku u lipnju padne tijekom cijelog mjeseca," rekao je Hini Gordan Đirlić, tehnički direktor splitskog poduzeća Vodovod i kanalizacija (VIK).