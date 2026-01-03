Cure detalji tajne operacije: Kako su specijalne američke snage odvele Madura?

AFP / FEDERICO PARRA

Potpredsjednica Venezuele Delcy Rodríguez izjavila je u subotu da vlada ne zna gdje su predsjednik Nicolas Maduro i njegova supruga Cilia Flores, objavio je BBC.

Podijeli

Oglas

Dodala je da vlada zahtjeva dokaze da su oboje živi.

Madura su zarobile specijane američke snage Delta Force, rekli su dužnosnici CBS News-u. Delta Force je glavna američka proruteroristička jedinica.

Zamjenik američkog državnog tajnika Christopher Landau objavio je u subotu na X-u da će se Maduro suočiti s "pravdom", prenijela je agencija dpa.

"Nova zora za Venezuelu! Tiranin je otišao", objavio je Landau na X.

"Sada će se - konačno - suočiti s pravdom za svoje zločine", napisao je Landau.

Ranije je Trump objavio na Truh Socialu SAD izvršio "napade velikih razmjera na Venezuelu" i uhvatio Madura sa suprugom te ih odveo iz zemlje.

Venezuelanski ministar obrane naredio je da se vojska smjesta rasporedi diljem zemlje.

Vladimir Padrino López je u televizijskom obraćanju pozvao na ujedinjeni pokret otpora protiv "najgore agresije" u povijesti Venezuele.

Dodao je da zemlja ispunjava "Madurove naredbe" o aktiviranju svih rodova vojske.

"Napali su nas, ali nas neće pokoriti", istaknuo je ministar. Venezuela će "pružiti otpor" stranim snagama, dodao je.

Venezuelska vlada ranije je optužila Sjedinjene Države za "izuzetno ozbiljnu vojnu agresiju" nakon što su u glavnom gradu Caracasu odjekivale eksplozije.

Snimke koje je objavila venezuelska televizijska postaja NTN24 prikazuju eksplozije i oblake dima.

SAD je posljednjih mjeseci pojačao vojnu kampanju protiv navodnog krijumčarenja droge povezanog s Venezuelom, uključujući ciljanje luke.

Maduro je prethodno optužio Trumpovu administraciju da pokušava provesti promjenu režima u Caracasu.

Tijek događaja pratimo OVDJE.