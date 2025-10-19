BBC: Ubijen jedan od zapovjednika Hamasa

Najmanje 13 Palestinaca poginulo je u novom valu izraelskih zračnih napada diljem središnjeg dijela Pojasa Gaze, uključujući Yahyu al-Mabhouha, zapovjednika elitne jedinice Hamasa u bataljunu Jabalia, prema medicinskim i lokalnim izvorima.
Napadi na više lokacija, uključujući improvizirani kafić
Liječnik iz bolnice al-Aqsa izjavio je da je zaprimljeno devet tijela i nekoliko ranjenih osoba nakon tri odvojena napada koji su pogodili mali priobalni kafić smješten u šatoru na plaži al-Zawaide, mirnog obalnog gradića između Deir al-Balaha i Khan Younisa, te jednu zgradu u izbjegličkom kampu Nusirat, piše BBC.
Ubijen visoki zapovjednik Hamasa
Većina poginulih u napadu na al-Zawaidu bili su pripadnici Hamasovih brigada al-Qassam, koji su se navodno sastali u šatoru kada je pogođen.
Među njima je bio i al-Mabhouh, visoki terenski zapovjednik Hamasovih elitnih snaga, čija smrt predstavlja jedan od najznačajnijih gubitaka za tu skupinu od početka primirja.
Arab media reports: Yahya Al-Mabhouh, a commander in Hamas’s Nukhba forces, was eliminated in an IAF 🇮🇱 strike in Al-Zuwayda, central Gaza, along with several others.— Aleph א (@no_itsmyturn) October 19, 2025
Unconfirmed reports say the group targeted were elite fighters in Hamas’s East Battalion of Jabaliya,…
