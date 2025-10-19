Oglas

Yahya al-Mabhouha

BBC: Ubijen jedan od zapovjednika Hamasa

N1 Info
19. lis. 2025. 21:05
2025-09-25T120853Z_1327463615_RC2Q74AX0AT3_RTRMADP_3_REUTERS-40ANNIVERSARY
REUTERS/Amir Cohen

Najmanje 13 Palestinaca poginulo je u novom valu izraelskih zračnih napada diljem središnjeg dijela Pojasa Gaze, uključujući Yahyu al-Mabhouha, zapovjednika elitne jedinice Hamasa u bataljunu Jabalia, prema medicinskim i lokalnim izvorima.

Napadi na više lokacija, uključujući improvizirani kafić

Liječnik iz bolnice al-Aqsa izjavio je da je zaprimljeno devet tijela i nekoliko ranjenih osoba nakon tri odvojena napada koji su pogodili mali priobalni kafić smješten u šatoru na plaži al-Zawaide, mirnog obalnog gradića između Deir al-Balaha i Khan Younisa, te jednu zgradu u izbjegličkom kampu Nusirat, piše BBC.

Ubijen visoki zapovjednik Hamasa

Većina poginulih u napadu na al-Zawaidu bili su pripadnici Hamasovih brigada al-Qassam, koji su se navodno sastali u šatoru kada je pogođen.

Među njima je bio i al-Mabhouh, visoki terenski zapovjednik Hamasovih elitnih snaga, čija smrt predstavlja jedan od najznačajnijih gubitaka za tu skupinu od početka primirja.


Teme
Yahyu al-Mabhouha hamas izrael khan younis palestina

