Berlin, Pariz i London prijete Teheranu sankcijama ako ne riješi nuklearno pitanje

Njemačka, Francuska i Velika Britanija mogle bi ponovno uvesti sankcije UN-a protiv Irana već u četvrtak ako Teheran ne pokuša riješiti spor oko svog nuklearnog programa, unatoč povratku međunarodnih nuklearnih stručnjaka u Iran.
Te tri europske zemlje, poznate pod zajedničkim nazivom E3, mogle bi aktivirati mehanizam hitnog ponovnog usvajanja sankcija u Vijeću sigurnosti UN-a u New Yorku, doznala je dpa u srijedu.
Mehanizam omogućuje stupanje na snagu starih sankcija UN-a poput embarga na oružje i mjera kazne usmjerenih protiv iranskih fizičkih osoba i organizacija.
Ranije je čelnik UN-ova nadzornog tijela za nuklearnu energiju (IAEA), Rafael Grossi, potvrdio da su se međunarodni nuklearni inspektori vratili u Iran nakon više od sedam tjedana izbivanja.
Inspektori su napustili zemlju nakon izraelskih i američkih napada na iranska nuklearna postrojenja u lipnju.
Iranska državna novinska agencija IRNA izvijestila je da je tim inspektora IAEA-e počeo pratiti promjenu goriva u elektrani Bušeher.
Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da je nadzor tog tijela nad objektom, kojim osim Irana upravlja i Rusija, unaprijed koordiniran s lokalnim vlastima i Moskvom, citirala ga je IRNA.
Garibabadi je dodao da su inspekcije nuklearnih objekata oštećenih u izraelskim napadima i dalje obustavljene.
Trenutačni diplomatski spor, kao i napadi u lipnju, proizlaze iz dugotrajne bojazni da Iran proizvodi materijal za nuklearne bombe u postrojenjima Natanzu i Fordou, što Teheran žestoko odbacuje.
"Poduzimamo prve korake. To su konstruktivni koraci", rekao je Grossi uz oprez za BBC.
No čini se da taj potez nije uspio smiriti sile E3, nakon što su nuklearni pregovori u Ženevi u utorak između vladinih predstavnika iz Teherana, Berlina, Londona i Pariza završili bez napretka.
Te su tri zemlje prethodno upozorile da će aktivirati mehanizam brzog vraćanja sankcija ako Iran ne bude voljan riješiti spor do kraja kolovoza.
