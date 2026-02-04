Bezosove mjere: Washington Post otpustio sve novinare za Bliski istok

Vodstvo Washington Posta najavilo je masovni krug otpuštanja nakon godina previranja unutar redakcije i u trenutku kada se novinska kuća financijski bori, dok njezin milijarder-vlasnik Jeff Bezos — nekoć vrlo javni zagovornik Posta — već gotovo godinu dana šuti o sudbini organizacije.
Matt Murray, glavni urednik Posta, rekao je zaposlenicima da će redakcija proći kroz “široko strateško resetiranje uz značajno smanjenje broja zaposlenih”, za koje se očekuje da će desetkovati sportsko, međunarodno i lokalno izvještavanje. Prema pisanju New York Timesa, otpušteno je oko 300 zaposlenika iz redakcije koja je brojala oko 800 ljudi, prenosi Forbes.
Post je navodno i otpustio sve novinare koji su radili na desku za Bliski istok.
Jeff Bezos se posljednji put osvrnuo na financijsko stanje novina prije 13 mjeseci, 4. prosinca 2024., na konferenciji u organizaciji New York Timesa, kada je rekao: “Jednom smo spasili Washington Post, ovo će biti drugi put”, dodavši da ga “treba ponovno dovesti na stabilne temelje” i da ima “čitav niz ideja”.
Tada je Bezos također rekao da je “užasan vlasnik Washington Posta iz perspektive privida sukoba interesa”.
Bezos je nekoć bio vrlo prisutan u Postu, sastajao se s glavnim urednicima i dijelio svoje ideje, no posljednjih se godina čini da se javno distancirao od svoje vlasničke uloge. Ostao je tih tijekom valova otpuštanja i nemira u redakciji, dok je istodobno nametao svoju volju listu, uključujući povlačenje planirane podrške Kamali Harris na predsjedničkim izborima 2024. godine.
U veljači 2025. najavio je i preustroj rubrike mišljenja, napisavši: “Pisat ćemo svaki dan u potporu i obranu dvaju stupova: osobnih sloboda i slobodnog tržišta”, što bi vjerojatno smanjilo kritičko pisanje o predsjedniku Donaldu Trumpu.
Te su odluke izazvale široke kritike i pridonijele gubitku, prema izvješćima, stotina tisuća pretplatnika.
