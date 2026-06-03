Kristjan Staničić direktor HTZ-a i iduće četiri godine

Naglasio je da se sada u Hrvatskoj, a u odnosu na 2017., kada je prvi puta postao direktor HTZ-a, ostvaruje osam milijuna noćenja više, te je premašena brojka od 110 milijuna noćenja godišnje, u čemu su važnu ulogu imale brojne kampanje i promotivne aktivnosti HTZ-a na domaćem i inozemnim tržištima, kao i u pozicioniranju Hrvatske kao avio destinacije.