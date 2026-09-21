Pet velikih američkih televizija povuklo potez protiv Trumpa

Tri medija kojima je zabranjen pristup najavila su da će tužiti Trumpa zbog njegove odluke. Ako ostane na snazi, ta će zabrana „ugroziti slobodu medija i pravo javnosti na neovisno novinarstvo bez uplitanja vlade”, priopćila su. Vlada je obaviještena da će tužba biti podnesena u ponedjeljak, a cilj je „obraniti načelo da vlada ne smije odlučivati o tome kako će mediji izvještavati ili što objavljivati”.