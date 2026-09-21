zbog zabrane
Pet velikih američkih televizija povuklo potez protiv Trumpa
Pet velikih američkih televizijskih postaja, koje su sastavni dio TV poola iz Bijele kuće, u ponedjeljak su prekinule praćenje dnevnih obveza predsjednika Donalda Trumpa zbog odluke njegove vlade da zabrani pristup Bijeloj kući trima medijskim kućama.
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CNN je ranije planirao pratiti Trumpovo sudjelovanje na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku, no Bijela kuća mu je to zabranila, kao i Politicu i MS NOW-u.
Uz tri medija u ponedjeljak su stale 'pool' televizijske kuće - one koje prate događaje u Bijeloj kući, pa materijal dijele s drugim medijima.
„Javnost ima ključan interes primiti precizne, neovisne informacija o svojoj vlasti. Nijedna vlada ne smije ograničiti informativnu organizaciju jer joj smeta njezino izvještavanje”, stoji u zajedničkom priopćenju ABC Newsa, CBS Newsa, CNN-a, NBC Newsa, pa i 'protumpovskog' Fox Newsa.
Najavljene tužbe
Tri medija kojima je zabranjen pristup najavila su da će tužiti Trumpa zbog njegove odluke. Ako ostane na snazi, ta će zabrana „ugroziti slobodu medija i pravo javnosti na neovisno novinarstvo bez uplitanja vlade”, priopćila su. Vlada je obaviještena da će tužba biti podnesena u ponedjeljak, a cilj je „obraniti načelo da vlada ne smije odlučivati o tome kako će mediji izvještavati ili što objavljivati”.
Američki predsjednik tijekom svojih političkih kampanja često je govorio o slobodi govora i medija, a njegov potpredsjednik J.D. Vance u svom obraćanju na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji kritizirao je Europu zbog navodnog „povlačenja slobode govora” i ušutkavanja političke opozicije.
Trump je u petak zabranu pravdao navodnim širenjem lažnih vijesti, piše dpa. U ponedjeljak je nastavio svoje kritike, napisavši u objavi na platformi Truth Social: "Bijela kuća ne pokreće napad na Slobodne medije, što je nešto što cijenim. Pokreće napad na LAŽNE VIJESTI, nešto što je izraslo poput Raka u našim voljenim Sjedinjenim Američkim Državama”.
„To je korumpirano, namjerno, sveprisutno, potpuno koordinirano i potpuno izvan kontrole", nastavio je.
„To je prijetnja našoj Nacionalnoj sigurnosti i mora biti zaustavljeno, ODMAH!".
CNN je jedan od najpoznatijih informativnih kanala na svijetu. Politico je dio portfelja njemačke medijske grupe Axel Springer.
U svom drugom mandatu, Trump zauzima sve tvrđi stav prema medijima koji mu se ne sviđaju. Često vrijeđa novinare kada mu se ne sviđaju pitanja koja postavljaju. Nasuprot tome, izričito se hvali povoljna pokrivenost, navodi Dpa.
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