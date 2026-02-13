"Referenca na Kralja lavova"
"Bio je jako gledan i prije": Trump brani rasistički video Obama i odbija kazniti suradnike
Američki predsjednik, koji je za objavu videa u kojem su Obame prikazane kao majmuni okrivio jednog pomoćnika, poručuje da u tome ne vidi problem.
Donald Trump je u četvrtak nastavio umanjivati značaj širokih osuda zbog rasističkog videa objavljenog prošlog tjedna na njegovu profilu na društvenim mrežama te je rekao da nijedan djelatnik Bijele kuće nije snosio posljedice zbog te uvredljive objave.
Na pitanje novinarke CBS Newsa Weijie Jiang je li “otpustio ili kaznio djelatnika koji je s vašeg računa objavio video koji uključuje Obame”, Trump je odgovorio da nije.
"Referenca na Kralja lavova"
Predsjednik je potom pokušao opravdati rasistički isječak, u kojem su Barack i Michelle Obama prikazani kao animirani majmuni, tvrdeći da je riječ o referenci na animirani film Kralj lavova, koji uopće ne prikazuje majmune.
Video objavljen kasno navečer na Trumpovoj mreži Truth Social kombinirao je dio dokumentarca koji teorije zavjere o izborima 2020. predstavlja kao činjenice te nekoliko sekundi rasističke animacije Obaminih likova.
BREAKING: Trump just posted an incredibly racist photo of the Obama’s faces photoshopped on to the body of apes.— Dean Withers (@itsdeaann) February 6, 2026
Every day is a new rock bottom for this ugly pig. pic.twitter.com/GlMM7Cfjoe
Dok je Trump pokušavao umanjiti očiti rasizam koji je Bijela kuća isprva branila, a potom za njega okrivila neimenovanog suradnika, opisao je video kao “prilično dug, s malim dijelom koji se odnosio na Kralja lavova”. Cijeli video, međutim, trajao je nešto više od minute.
"Bio je prikazivan svugdje i prije"
Prema Trumpovu tumačenju, rasistički video nije problem jer je već ranije bio široko dostupan na internetu. “Bio je jako gledan – prikazivan posvuda, puno prije nego što je objavljen”, ustvrdio je Trump, očito misleći na dulju animaciju iz koje je preuzet rasistički prikaz Obaminih, a u kojoj je on prikazan kao lav.
“No to je bio… vrlo snažan prilog o izbornoj prijevari”, dodao je Trump, misleći na dio videa koji iznosi neutemeljene teorije zavjere, “a dio o kojem govorite bio je posvuda, mnogo puta, vjerujem i godinama.”
Holy shit. When asked if he fired the “White House staffer” who posted the racist Obama video, Donald Trump instead defends the video:— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 12, 2026
“This was a strong piece on Voter fraud.”
There was no staffer. He posted it himself. And he praised it. That tells you everything. pic.twitter.com/Z788kWRWcW
JD Vance je također umanjio značaj spornog videa u srijedu, rekavši novinarima u Azerbajdžanu da je, budući da je bio na putu, “kontroverza započela i zamrla prije nego što sam uopće obratio pozornost”.
Vance je ponovio Trumpovu netočnu tvrdnju da je video, koji je bio objavljen 12 sati, uklonjen čim je otkriven rasistički sadržaj. U stvarnosti je glasnogovornica Bijele kuće isprva branila video, a on je ostao na Trumpovu profilu satima, sve dok nije izbrisan nakon što su ga čak i republikanski pristaše predsjednika osudili kao rasistički.
“Predsjednik je rekao da je suradnik objavio video, on ga nije ni pogledao do kraja, a kad ga je pogledao, uklonio ga je”, rekao je Vance. “To nije prava kontroverza.”
“Treba li se ispričati zbog objave videa i njegova uklanjanja? Ne, mislim da ne”, dodao je Vance. “Ljudi objavljuju stvari na društvenim mrežama i ako nešto objavite pa vam se ne sviđa, možete to ukloniti", piše Guardian.
Diversion. Today's cartoon by Zez Vaz. More cartoons: https://t.co/4lCKjlPTN0#Trump #Epstein #racism #Obama pic.twitter.com/jP1MJwue2J— Cartoon Movement (@cartoonmovement) February 9, 2026
Republikanac: "Najrasističkija stvar iz ove Bijele kuće"
Početna objava na Trumpovu računu izazvala je trenutačne osude s obje strane političkog spektra, uključujući nekoliko istaknutih republikanskih zastupnika.
“Molim se da je lažno jer je to najrasističkija stvar koju sam vidio iz ove Bijele kuće”, napisao je na X-u Tim Scott, jedini crni republikanac u Senatu.
“Čak i da je riječ o memeu iz Kralja lavova, razumna osoba vidi rasistički kontekst”, napisao je senator iz Nebraske Pete Ricketts. “Bijela kuća trebala bi učiniti ono što svatko učini kad pogriješi: ukloniti to i ispričati se.”
Zastupnik iz New Yorka Mike Lawler nazvao je video “pogrešnim i krajnje uvredljivim”, a kasnije je za ABC rekao da misli kako je autor rasističke animacije “idiot”.
Iako je Bijela kuća poduzela rijedak korak i uklonila video, predsjednik je odbio ispričati se zbog očito rasističke objave.
“Nisam pogriješio”, rekao je prošlog tjedna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare