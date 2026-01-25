Bivši šef SOA-e: Pitanje je koliko Zelenski može izdržati pritisak

"Američko društvo duboko je podijeljeno društvo, ima strašno velikih razlika i napetosti koje idu i do oružanih obračuna. Mislim da podrška Trumpu, prema nekim anketama, zasad pada, a on ima međuizbore u 11. mjesecu. On mora napraviti što god može da dobije te međuizbore jer ako ih izgubi, onda mu je vrlo teška i komplicirana unutarnja situacija u Americi, gdje više neće imati većinu i u Senatu i u Kongresu", zaključio je.